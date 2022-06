Juez levanta orden de desacato contra Trump en investigación sobre su empresa

Nueva York, 30 jun. Un juez de Nueva York levantó la orden de desacato que impuso en abril al expresidente Donald Trump por no colaborar con la investigación de la Fiscalía sobre su empresa, y que le costó una multa de 110.000 dólares, informaron este jueves medios locales.

El juez de la Corte Suprema de Manhattan Arthur F. Engoron declaró a Trump en desacato el pasado 26 de abril por no cumplir con una solicitud de entrega de documentos financieros y le obligó a pagar 110.000 dólares y responder a ciertas condiciones, que consideró satisfechas este miércoles.

Las condiciones pasaban por explicar en detalle la búsqueda de los documentos financieros solicitados por la fiscal que no habían sido entregados y las políticas de la empresa de Trump sobre destrucción y retención de documentos, algo que hicieron sus abogados en un largo escrito, según The New York Post.

Engoron dictó que el dinero de la multa quede en un depósito de la Fiscalía hasta que se resuelva su apelación de la orden de desacato.

La Fiscalía trata de determinar por vía civil si la compañía de Trump infló el valor de sus bienes para poder obtener préstamos bancarios y al mismo tiempo redujo ese mismo valor con la intención de pagar menos impuestos, mientras que la fiscalía del distrito de Manhattan tiene abierta una investigación penal en paralelo.

Se espera que Trump y sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Jr., comparezcan bajo juramento el 15 de julio tras ser citados por la fiscal en la pesquisa. EFE

nqs/laa