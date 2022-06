Jueves, 30 de junio de 2022 (04.00 GMT)

============

OTAN CUMBRE

============

ESTRATEGIA

La OTAN se prepara para años tensos con Rusia y se pone en alerta con China

Madrid. Los líderes de la OTAN definieron este miércoles a Rusia como la “más significativa y directa amenaza” para su seguridad y consideraron a China por primera vez como un “desafío”, en la nueva estrategia para la próxima década que busca preparar a la Alianza ante un mundo “más peligroso”. “Nos enfrentamos a un cambio radical en nuestro entorno de seguridad. Y la competencia estratégica está aumentando en todo el mundo”, resumió en una rueda de prensa el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa durante la cumbre de la Alianza en Madrid de este miércoles y jueves. En la cita, los líderes aliados dieron luz verde al “Concepto Estratégico de Madrid”, el documento en el que basan sus principios y que guiará sus políticas a lo largo de la próxima década, que destaca también que las "ambiciones declaradas y las políticas coercitivas" de China "desafían" los intereses, seguridad y valores de la Alianza.

UCRANIA

Stoltenberg: "Ucrania puede contar con apoyo de OTAN mientras sea necesario"

Madrid. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este miércoles que Ucrania puede contar con el apoyo de la Alianza "por el tiempo que sea necesario". El político noruego se expresó en ese sentido en una rueda de prensa durante la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra en Madrid, en la que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intervino por videoconferencia. "El presidente Zelenski dejó claro que Ucrania depende de nuestro apoyo continuo y nuestro mensaje a él fue igualmente claro. Ucrania puede contar con nosotros. Por el tiempo que sea necesario", afirmó Stoltenberg.

RUSIA

Rusia dice que no está intimidada por aumento de presencia de EEUU en Europa

Moscú. Rusia aseguró hoy que no está intimidada por el aumento de la presencia militar de EEUU en varios países de Europa, al tiempo que recalcó que el Estado ruso no se quedará de brazos cruzados y garantizará la seguridad de los rusos al 100 %. "Creo que quienes proponen estas decisiones tienen la ilusión de que podrán intimidar a Rusia, contenerla de alguna manera. No tendrán éxito", declaró el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, a los medios rusos, según la agencia RIA Nóvosti.

---------------------

UCRANIA GUERRA

Lisichansk en situación crítica combate casa por casa contra las tropas rusas

Moscú/Kiev. Lisichansk, último bastión ucraniano en la región oriental de Lugansk, se encuentra en una situación crítica, sin agua, gas ni electricidad y le espera un destino similar al de la vecina Severodonetsk, que estuvo bajo asedio de las tropas rusas durante un mes. "La situación en Lisichansk recuerda en estos momentos a lo sucedido hace poco más de un mes en Severodonetsk, al comienzo del asedio, cuando se combatía casa por casa", señaló el gobernador de la provincia, Serhiy Gaidai, en su cuenta de Telegram.

YIHADISTAS FRANCIA

Abdeslam, condenado a perpetuidad sin posibilidad de libertad condicional

París. El principal acusado por los atentados terroristas de 2015 en París y Saint Denis, Salah Abdeslam, fue condenado este miércoles a una pena de reclusión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El Tribunal de lo Criminal de París condenó también a otro de los principales acusados, Mohammed Abrini, a cadena perpetua con un cumplimiento mínimo de 22 años.

COLOMBIA CONFLICTO

Un informe de "verdad verdadera" de pueblos que sufren violencia en Colombia

Bogotá. La Comisión de la Verdad hizo este miércoles la entrega oficial de su informe final a las víctimas del conflicto colombiano, que son quienes han aportado la "verdad verdadera" de los pueblos que sufrieron -y siguen sufriendo- la violencia en Colombia. En un acto más emotivo que el protocolario del martes, bajo el desasosegante clima bogotano que ha provocado interrupciones, pero acompañado de tambores del Pacífico, velas y rap de excombatientes, la Comisión de la Verdad hizo sus primeros pasos para socializar el informe final, fruto de tres años y medio de trabajo y más de 30.000 testimonios recogidos.

CASPIO CUMBRE

Rusia e Irán excluyen presencia militar occidental en el mar Caspio

Moscú. Rusia, Irán y los otros países bañados por el Caspio excluyeron hoy la presencia militar extranjera en ese mar, en clara alusión a la OTAN, mientras el Ejército ruso utiliza la zona para lanzar reiterados ataques con misiles contra Ucrania. "La no presencia en el mar Caspio de Fuerzas Armadas que no pertenezcan a los países ribereños" (Rusia, Irán, Kazajistán, Azerbaiyán y Turkmenistán), señala el comunicado final de la reunión celebrada en Asjabad, capital turkmena.

PERÚ CRISIS

Comisión del Congreso planteará acusar por corrupción al presidente de Perú

Lima. La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú planteará acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, informaron este miércoles medios locales. "Está comprobado que existen elementos probatorios e indiciarios que acreditan las presuntas comisiones de los delitos" de los que se acusa al mandatario, señaló el borrador del informe final que será debatido este jueves por los integrantes de la comisión, según publicaron medios locales como la emisora RPP y el diario El Comercio.

IONU OCÉANOS

UE pide "compromiso político firme" y más inversión para salvar los océanos

Lisboa. La Unión Europea (UE) pidió hoy un "compromiso político firme" y un cambio de actitud para salvar los océanos, cuyo estado es "más desolador que nunca", y defendió que es necesaria más inversión y una "gran" transformación estructural. "Las soluciones existen, sabemos que están ahí pero requieren una gran transformación estructural e inversión, y sobre todo más determinación y un cambio de actitud", dijo la directora general de Pesca y Asuntos Marítimos (DGMare) de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva.

R. KELLY

El cantante R. Kelly es condenado a 30 años por abusos y tráfico sexual

Nueva York. El cantante estadounidense R. Kelly fue condenado este miércoles en Nueva York a 30 años de cárcel por crimen organizado y abuso y tráfico sexual, nueve meses después de que fuera declarado culpable en un proceso que se prolongó seis semanas y en el que decenas de personas testificaron en su contra. La estrella del R&B de la década de 1990, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly y que ahora tiene 55 años, escuchó los testimonios de siete mujeres, muchos de ellos entre lágrimas, que volvieron a recordar frente al cantante el sufrimiento y las consecuencias de los abusos a los que las sometió, informaron medios locales.

ISRAEL GOBIERNO

Primer ministro israelí anuncia que no se presentará a los próximos comicios

Jerusalén. El primer ministro israelí, Naftali Benet, anunció hoy que no se presentará a los próximos comicios, que se prevé sean convocados este miércoles junto con la decisión del Gobierno de disolver el Parlamento, debido a las profundas diferencias entre los partidos que lo integran. "Les quiero comunicar que no tengo intención de participar de los próximos comicios pero seguiré siendo un fiel soldado de este país, al que he servido toda mi vida, ya sea como soldado, como ministro o como primer ministro", dijo hoy Benet durante un discurso en la Knéset (Parlamento israelí).

EEUU ABORTO

Mexicanas ofrecen solidaridad a estadounidenses tras fallo sobre el aborto Cristina Sánchez Reyes

Ciudad de México. Feministas mexicanas ofrecen su solidaridad para que las estadounidenses aborten al otro lado de la frontera, donde este derecho avanza, contrario a lo que ocurrió la semana pasada con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de derogar el derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo. Decenas de activistas que se congregaron este miércoles frente a la Embajada estadounidense en la capital mexicana aseguraron que tras el fallo de la Corte de aquel país, México podría llegar a convertirse un santuario para aquellas mujeres que tengan las posibilidades y los recursos para venir al país y realizarse un aborto legal y seguro.

EFE

nch-cd.gcf