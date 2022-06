Draghi excluye cualquier riesgo para su Gobierno tras su escapada de Madrid

Gonzalo Sánchez

Roma, 30 jun. El primer ministro italiano, Mario Draghi, negó hoy cualquier "riesgo" para su Gobierno, pese a las tensiones con sus socios del Movimiento 5 Estrellas (M5S) estalladas mientras se encontraba en la cumbre de la OTAN de Madrid, aunque los partidos que sostienen su coalición siguen a la gresca.

"Soy todavía optimista, el Gobierno no corre riesgo porque el interés nacional es prioritario para todas las fuerzas que apoyan este Gobierno", defendió en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Draghi, desde febrero de 2021 a la cabeza de un Gobierno de unidad nacional apoyado por casi todos, abandonó el miércoles la cumbre de la OTAN de Madrid, un día antes de lo previsto, alegando que debía presidir un Consejo de Ministros.

Una justificación que no tranquilizó a nadie en Italia, ya que los pesos pesados de su coalición, el Movimiento Cinco Estrellas, la ultraderechista Liga y el Partido Demócrata (PD, centroizquierda) se enzarzaban en varios frentes y por múltiples causas.

Lo que hizo temer por la continuidad de su Ejecutivo, que se formó con el encargo de gestionar la pandemia y su crisis y llevar a término esta agitada legislatura, que expira la próxima primavera.

UNA PUGNA DE CINCO ESTRELLAS

La primera bronca partió del M5S mientras estaba en Madrid. Su líder, Giuseppe Conte, le acusaba de pedir su salida del partido a su fundador, Beppe Grillo.

"Me parece sinceramente grave que un primer ministro tecnócrata, investido por nosotros, se entrometa en la vida de las fuerzas políticas que lo apoyan", arremetió Conte, que acaba de ver cómo su partido perdía la mitad de su peso a causa de una escisión.

Draghi ha negado por palabra y por escrito que haya intentado algo así: "Nunca he hecho esa declaración que se me atribuye, yo no entro en los partidos y me extraña por qué se me quiere meter dentro", se defendió, asegurando que ya ha hablado y hablará más con su aliado.

Pero su defensa no se quedó en una mera justificación, sino que llegó a elogio.

"El Gobierno se formó para actuar, es la condición por la que fue constituido. Al inicio, en la ronda de consultas, dije a todos que no se haría sin el M5S y esa sigue siendo mi opinión", afirmó.

No obstante desde ese partido "anticasta", que gobernó Italia desde 2018 hasta la llegada de Draghi y que ahora está masacrado por las escisiones y los batacazos electorales, crecen las voces que piden salir de la coalición en busca del electorado perdido.

Quizá, como opción, garantizando un "apoyo externo" hasta agotar la legislatura y renunciando a sus ministerios y otros cargos.

Draghi, sin embargo, aseguró que "no se conforma" con un simple apoyo, sino que quiere al partido sentado en su Consejo de Ministros: "El Gobierno ha nacido con el M5S y no se conforma con el apoyo externo, porque valora su contribución".

SALVINI VERSUS IZQUIERDA

Otro de los frentes abiertos es el de la ultraderechista Liga contra el Partido Demócrata y el M5S, a los que acusa de poner en riesgo la continuidad del Ejecutivo proponiendo proyectos de ley que ni son urgentes ni crean concordia en la alianza.

Salvini se refiere a dos propuestas legislativas: una que legaliza el cultivo de cannabis en casa para uso exclusivamente propio y otro que otorga la nacionalidad a hijos de inmigrantes que hayan estudiado en Italia los últimos cinco años (alrededor de un millón).

"Me parece evidente la voluntad de la izquierda de hacer saltar por los aires el Gobierno", lamentó Salvini, que también afronta un creciente malestar dentro de su Liga por la pérdida de fuerza que ha evidenciado las últimas citas electorales.

"Lamento que el PD, que una vez representaba a los trabajadores, ahora tenga como prioridad a la droga y los inmigrantes", atacó.

El líder de esa formación socialdemócrata, Enrico Letta, advirtió de que un eventual cambio de estructura del Gobierno o la salida de alguno de sus partidos "supondría probablemente el final de la legislatura".

EL GOBIERNO "SIGUE ADELANTE"

Draghi, siempre sosegado e hierático, sostuvo que en todo caso su Gobierno "sigue adelante" porque los retos son muchos: la sequía sin precedentes en los últimos 70 años que asola el norte, la pandemia, la inflación, la invasión rusa de Ucrania o la crisis energética.

Mientras, los partidos de su coalición siguen tirándose los trastos a la cabeza, para goce y disfrute de la única oposición al Gobierno, Giorgia Meloni, jefa de los ultras "Hermanos de Italia" y a la que los sondeos ya sitúan como primera fuerza del país.

Por el momento a Draghi, un economista metido a primer ministro, ya le ha valido esta experiencia en el poder. A la pregunta de si será su última legislatura en la que gobernará, hoy respondió con un seco pero más que elocuente "sí". EFE

