Van Vleuten seguirá con Movistar hasta 2023, su última temporada en activo

Redacción deportes, 29 jun. La neerlandesa Annemiek Van Vleuten (Wageningen, 1982) campeona olímpica y número 1 del ránking mundial ha firmado un nuevo contrato con la estructura telefónica para la campaña 2023, en la que pondrá fin a tres lustros de competición profesional.

La carrera, con casi 90 triunfos en profesionales, de Van Vleuten, ha vivido en Movistar algunos de sus momentos más gloriosos. 2021 fue la mejor campaña de ‘Miek’, autora de 12 triunfos con especial relevancia a su oro olímpico contrarreloj, su segundo Tour de Flandes o las Vueltas a España y Noruega, éxitos a los que ya ha añadido un nuevo ‘monumento’ en 2022 con su segunda Lieja-Bastoña-Lieja y victorias en Omloop Het Nieuwsblad o la Setmana Valenciana

“Mi carrera, lo que ha movido mis esfuerzos como deportista profesional, ha sido siempre mejorar en cada aspecto, y no necesariamente las victorias. Pulir cada detalle, en lo físico y en lo mental, como corredora individual y también como equipo allá por donde he pasado, ha sido el lugar de donde he sacado fuerzas para rendir a alto nivel durante tantos años", ha explicado la campeona neerlandesa.

El objetivo de su renovación es ayudar a Movistar a dar "otro salto adelante".

"Veo que vamos para arriba, que seguimos llevando el proyecto cada vez más lejos, y no quería marcharme a mitad de camino. Dos años son un período muy corto y tres creo que es algo más completo, un ciclo bonito. Y no tengo ninguna duda de que esta estructura va a seguir progresando en 2024 y más allá".

En el plano individual, Van Vleuten aseguró que sigue "súper motivada", al tiempo que ve que tendrá que haber un momento en el que lo deje.

"En mi mentalidad tiene mejor cabida parar cuando todavía estoy al máximo nivel, peleando por el triunfo en las carreras más importantes, que cuando ya no lo esté. Quiero acabar en la cima, y hacerlo con este grupo tan maravilloso creo que es lo mejor. EFE

