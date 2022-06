Papa: bombardeo a centro comercial de Ucrania es el último ataque "bárbaro"

CIUDAD DEL VATICANO, 29 jun (Reuters) - El papa Francisco calificó el miércoles el bombardeo de un concurrido centro comercial en la ciudad de Kremenchuk como el último de una serie de "bárbaros ataques" contra Ucrania.

Kiev dijo que al menos 18 personas murieron y unas 60 resultaron heridas el lunes por un ataque con misiles rusos. El Ministerio de Defensa ruso dijo que había alcanzado un objetivo militar legítimo en la ciudad, y que el centro comercial no estaba en uso.

"Cada día llevo en mi corazón a la querida y martirizada Ucrania, que sigue siendo flagelada por bárbaros ataques como el que ha golpeado el centro comercial de Kremenchuk", dijo Francisco a la multitud en la Plaza de San Pedro con ocasión de la festividad de San Pedro y Pablo.

"Rezo para que esta guerra loca pueda terminar pronto y renuevo mi llamamiento a perseverar sin cansarse en la oración por la paz", señaló.

"Que el Señor abra los caminos del diálogo que los hombres no quieren o no saben encontrar. Que no dejen de ayudar a la población ucraniana, que tanto está sufriendo", agregó. (Reporte de Philip Pullella; editado en español por Carlos Serrano)