Miércoles, 29 de junio de 2022 (16.00 GMT)

ESTRATEGIA - Madrid - Los líderes de la OTAN iniciaron su cumbre de dos días en Madrid en la que darán luz verde a su nueva estrategia de disuasión y defensa y aprobarán más apoyo a Ucrania para que se defienda de la invasión rusa, tras desbloquear el camino de Finlandia y Suecia para que se unan a la Alianza.

CASPIO CUMBRE - Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, participa en la capital de Turkmenistán, Asjabad, en la VI cumbre de los países bañados por el mar Caspio, desde donde el Ejército ruso ha lanzado numerosos ataques con misiles contra territorio ucraniano.

YIHADISTAS FRANCIA - París - Tras casi diez meses de vistas, el tribunal del macroproceso por los atentados terroristas del 13 noviembre de 2015 en París y Saint Denis, los peores cometidos en Francia con 130 muertos y cientos de heridos, emite su veredicto.

EL SALVADOR VIOLENCIA.- El Salvador amaneció este miércoles con la expectativa de las medidas de seguridad aplicadas bajo el régimen de excepción vigente desde finales de marzo tras la declaración del presidente Nayib Bukele de que se debe "arreciar la guerra contra las pandillas" por el asesinato a tiros de tres elementos de la Policía.

COLOMBIA TRANSICIÓN - Bogotá - El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y su antagonista en la política nacional, el expresidente Álvaro Uribe, se reúnen como parte del "gran acuerdo nacional" que quiere construir el próximo gobierno.

COLOMBIA CONFLICTO - Bogotá - Un día después de la divulgación de su informe, la Comisión de la Verdad de Colombia presenta su legado a las víctimas del conflicto armado en un acto con representantes de quienes más sufrieron la violencia durante décadas.

ECUADOR PROTESTAS - Quito - La crisis en Ecuador llega a un "punto muerto" con el diálogo roto entre el Gobierno y el movimiento indígena que lidera las protestas por la carestía de la vida, pero con el presidente Guillermo Lasso reforzado tras salvar en la Asamblea Nacional (Parlamento) una moción para destituirlo.

EEUU ABORTO - Ciudad de México - Feministas mexicanas ofrecen su solidaridad para que las mujeres estadounidenses aborten al otro lado de la frontera, donde este derecho avanza a diferencia de en Estados Unidos. Por Cristina Sánchez Reyes

ONU OCÉANOS - Lisboa- En el ecuador de la Conferencia de los Océanos que se celebra en Lisboa, la sociedad civil se moviliza hoy para exigir a Gobiernos y actores privados acciones urgentes para recuperar los mares.

R. KELLY - Nueva York - Un juez de Nueva York dicta condena contra el cantante R Kelly, que enfrenta décadas en la cárcel tras ser declarado culpable de crimen organizado y tráfico sexual de niñas y mujeres, para lo que se valió de su fama como el "rey del R&B".

Entrevista

EEUU ESPECTÁCULOS - Miami (EEUU) - El veterano actor cubano radicado en EE.UU. Rubén Rabassa, que ha trabajado en más de 70 películas, series y programas de televisión, habla con Efe sobre "Rubengology: The Making of an American Legend", el unipersonal con el que pisará las tablas en Miami para contar su vida. Por Ana Mengotti

JUANES GIRA - Madrid - Juanes, uno de los artistas más premiados de la música latina, charla con Efe ante el inicio de una gira por Europa que incluirá 5 paradas en España desde el arranque el 30 de junio en Murcia. Javier Herrero.

Enviadas

OTAN CUMBRE EEUU - Madrid - EEUU refuerza su presencia militar en varios países de Europa frente a Rusia.

ONU AGRICULTURA - Roma - FAO: El mundo no logrará el hambre cero en 2030 con el contexto actual.

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN - Moscú/Kiev - Lisichansk en situación crítica combate casa por casa contra las tropas rusas.

UCRANIA GUERRA ATAQUE - Kremenchuk (Ucrania) - "No pongas flores a mi hija porque la voy a encontrar viva".

COLOMBIA DE ROUX - Bogotá - De Roux: Colombia debe poner la cara al narcotráfico para acabar el conflicto.

FILIPINAS MEDIOS - Manila - Filipinas cierra un medio crítico un día antes de la jura de Marcos

EGIPTO NILO - El Cairo - Las míticas casas flotantes del Nilo en El Cairo, en riesgo de desaparecer

COREA DEL SUR MÉXICO - Seúl - Seúl da voz a veteranos mexicanos, grandes olvidados de la Guerra de Corea.

