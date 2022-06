Listado de las previsiones infográficas del miércoles 29 de junio de 2022

EL MUNDO NO LOGRARÁ EL HAMBRE CERO EN 2030 EN LA ACTUAL COYUNTURA.- El reto de lograr el hambre cero en 2030, uno de los principales objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, no se logrará si la productividad agrícola mundial no se incrementa en un 28 %, tres veces más de lo que creció en la última década. Contiene resultados de un informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

QATAR 2022 – CASI DOS MILLONES DE ENTRADAS VENDIDAS.- La FIFA informó de que ya se han adjudicado 1,8 millones de entradas para el mundial de fútbol Qatar 2022, correspondientes a la primera fase de ventas. El próximo 5 de julio comienza una nueva, en la que ya es posible comprar boletos conociendo las 32 selecciones que disputarán el torneo y el calendario completo. Contiene estadísticas sobre la venta de tiquetes y detalles sobre el proceso de la misma.

LA PANDEMIA IMPULSA EL PAGO DIGITAL DE LOS LATINOAMERICANOS.- Un 15 % de latinoamericanos realizaron su primer pago de facturas de servicios públicos directamente desde su cuenta bancaria durante 2020 y 2021, los años de la pandemia, lo que significó su debut en el uso de pagos digitales. Contiene resultados de un informe del Banco Mundial (BM).

TOUR DE FRANCIA 2022 – FAVORITOS.- Contiene los favoritos al título de la 109 edición del Tour de Francia, que se celebrará entre el 1 y el 24 de julio de 2022 con inicio en Copenhague (Dinamarca) y final en París (Francia).

CORONAVIRUS PANDEMIA.- Evolución de la vacunación en el mundo.

CORONAVIRUS PANDEMIA.- Situación de la pandemia en América Latina.

UN DÍA COMO HOY.- Contiene tres acontecimientos que ocurrieron un 1 de julio.

