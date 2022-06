Francisco Vera: "Hemos vivido mucho tiempo en guerra con el planeta"

Barcelona (España), 29 jun. Francisco Vera, el activista ambiental colombiano de 12 años, advirtió este miércoles que los humanos han vivido "mucho tiempo en guerra con el planeta" y urgió a los gobernantes a actuar contra la crisis climática, cuyas consecuencias, avisó, ya se están sufriendo en todo el mundo.

A la estela de otra joven activista como la sueca Greta Thunberg, Vera, que es embajador de Buena Voluntad de la Unión Europea en Colombia y Asesor Infantil del Comité de Derechos del Niño de la ONU representando a los infantes de Colombia y Latinoamérica, se convirtió también en uno de los referentes mundiales contra el cambio climático.

En un acto en El Prat de Llobregat (Barcelona, noreste de España), organizado por Fundesplai y la asociación Plant For The Planet, en el marco del proyecto europeo EAT:LIFE, Vera impartió -con una oratoria sobresaliente e impropia de un niño de su edad- una conferencia ante chicos de su generación en la que defendió la "ecoesperanza" ante la angustia o "ecoansiedad" que puede provocar la emergencia climática y la falta de respuestas para combatirla.

Nacido en Villeta, un municipio de unos 30.000 habitantes cercano a Bogotá, Vera explicó que crecer "rodeado de patos, gallinas, cabritos, el río, los Andes" y toda la rica biodiversidad colombiana, así como el "amor por la naturaleza" que le transmitió su familia, fueron las claves para desarrollar la precoz sensibilidad climática que le llevó a crear, con solo ocho años, el movimiento Guardianes por la Vida, que promueve la conciencia ambiental y que actualmente ya agrupa a 500 niños y jóvenes del país.

En declaraciones a Efe antes de su conferencia, Vera incidió en que el cambio climático es una cuestión "del ahora" que apremia y sobre la que ya se está tardando en actuar. "Los niños tenemos que tomar acciones para exigirles a los adultos que tomen medidas para mitigar y adaptar la crisis climática. Vamos a ser quienes vamos a tener que cargar el bulto de la crisis climática", declaró.

"Hay que estar muy ciego para no ver las consecuencias directas" del cambio climático, subrayó al hablar sobre los negacionistas y descreídos, a los que calificó de "absolutamente irresponsables e inconscientes".

En su coloquio, el joven activista comenzó abogando por "la paz con la naturaleza" y advirtiendo: "Hemos vivido en guerra con el planeta mucho tiempo, explotando la vida, explotando y menospreciando los recursos naturales y nuestro hogar, que finalmente es el único donde podemos vivir porque no hay planeta B".

Asimismo, denunció el supremacismo de la especie humana sobre el resto de seres vivos: "Nos creímos superiores a las demás especies y nos creímos con el derecho a explotar la tierra, a verla simplemente como una despensa, un lugar para extraer productos y crear un sistema lineal de explotación: creación de productos, vender esos productos y tirarlos a la basura".

Inundaciones, olas de calor, refugiados climáticos, incremento del nivel del mar o desaparición de países son algunas de las consecuencias actuales y futuras del cambio climático sobre las que advirtió Vera, que ante este panorama preocupante llamó a no caer en la "desesperación", sino a afrontarlo con "ecoesperanza".

"A pesar de que es una situación difícil, si no tenemos esperanza no vamos a hacer nada. No debe ser una esperanza vacía, sino llena de compromisos y de acciones", añadió, pidiendo "ponerse las pilas y espabilar", tanto a gobiernos como a empresas y ciudadanía.

A sus 12 años, Vera acaba de publicar el libro "Pregúntale a Francisco: ¿Qué es el cambio climático?", para promover la divulgación sobre la cuestión de una forma "lúdica, didáctica y pedagógica".

Ante un público asombrado por su elocuencia, el joven declaró que, además del medioambiente, también le interesa mucho la física cuántica o la historia, especialmente la del Imperio carolingio, y que su futuro profesional podría pasar por estos ámbitos.

Sin embargo, al ser preguntado por sus ídolos, entre los que también mencionó al papa Francisco, sus compañeros fundadores de Guardianes por la Vida o Greta Thunberg, destacó al "youtuber" Auronplay: "También soy como ustedes", apostilló.