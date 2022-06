Djokovic avanza como tromba a la 3ra ronda de Wimbledon

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Otra de las principales figuras de la gira masculina se despide prematuramente de Wimbledon. No cuente a Novak Djokovic y Rafael Nadal en ese grupo.

Imperial de principio a fin, Djokovic se instaló en la tercera ronda de Wimbledon tras aplastar el miércoles 6-1, 6-4, 6-2 a Thanasi Kokkinakis.

En busca de su cuarto título consecutivo en el All England Club, Djokovic redondeó una de sus mejores actuaciones del año al despachar a su rival australiano en un expedito trámite de dos horas en la Cancha Central.

El noruego Casper Ruud, quien sucumbió a Nadal en la final del Abierto de Francia a comienzos de mes, se convirtió en el séptimo jugador de los primeros 11 del ranking de la ATP que queda fuera de la cita de Grand Slam en césped ya sea por una temprana derrota, el coronavirus o un veto.

Ruud capituló 3-6, 6-2, 7-5, 6-4 ante el francés Ugo Humbert en la segunda ronda.

Djokovic (número 3 del ranking), Nadal (4), Stefanos Tsitsipas (5) y Carlos Alcaraz (7) son los únicos jugadores dentro de los primeros 11 del mundo que siguen en carrera.

El número uno Daniil Medvedev quedó marginado debido al veto a los tenistas rusos por la guerra en Ucrania. El número dos Alexander Zverev se ausentó por una lesión, mientras que el octavo Andrey Rublev también está en los rusos vetados.

A su vez, Felix Auger-Aliassime (9) y Hubert Hurkacz (10) fueron eliminados a las primeras de cambio. Matteo Berrettini (11) se bajó del torneo tras dar positivo por COVID-19, un año después de alcanzar la final en Wimbledon.

Djokovic fue anfitrión de la novia de Boris Becker y el hijo del tres veces campeón de Wimbledon en su palco para el partido. Becker, quien entrenó previamente al serbio, recibió una sentencia de 2 años y medio de cárcel en Gran Bretaña por transferir enormes montos de dinero y encubrir patrimonio tras declararse en bancarrota.

“Nada más quiero brindarle todo mi apoyo a la gente más cercana a él, sus familiares, porque considero a Boris como alguien de mi familia, alguien a quien aprecio, respeto y quiero mucho", dijo Djokovic.

“Después de cortar nuestro trabajo, seguimos manteniendo el contacto”, añadió. "Me rompe el corazón ver lo que está pasando. No me puedo imaginar lo difícil que debe ser para su familia. Ellos saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten”.

Tras batallar cinco sets en su debut, Alcaraz avanzó a la tercera ronda con una victoria 6-4, 7-6 (0), 6-3 sobre el neerlandés Tallon Griekspoor. El triunfo mantiene al español de 19 años en carrera para un posible cruce de cuartos de final contra Djokovic.

En la rama femenina, tres de las 11 primeras del mundo fueron eliminadas el miércoles.

—En su debut en el torneo, la hispano-venezolana Muguruza cayó 6-4, 6-0 frente a la belga Greet Minnen y prolongó un año marcado por malos resultados. La campeona de Wimbledon en 2017 y actual décima del ranking apenas ha cosechado ocho victorias este año luego de cerrar el pasado curso con una consagración en las Finales de la WTA en Guadalajara, México.

—Kontaveit, quien perdió la final de Guadalajara ante Muguruza, también está de capa caída y sucumbió 6-4, 6-0 contra la alemana Juke Niemeier en la segunda ronda.

Kontaveit mencionó que padeció COVID-19 en meses recientes y que le ha costado recobrar la energía. “Lo contraje hace un par de meses. Quise volver de inmediato. Me puse a entrenar, de a poco. Creo que me equivoqué”, dijo la estonia de 26 años. “Meditándolo, creo que debí haber tomado más tiempo para recuperarme”.

—La británica Emma Raducanu, la 11ma del ranking que conquistó el US Open el año pasado, sucumbió 6-3, 6-3 ante la francesa Caroline Garcia.

Entre las ganadoras sobresalieron Karolina Pliskova (6ta preclasificada), Jessica Pegula (8), Jelena Ostapenko (12) y Angelique Kerber (15).

Todo el aliento de la Cancha Central no pudo evitar que el dos veces campeón Andy Murray se despidiera en la segunda ronda. Incapaz de domar el potente saque de John Isner, el escocés sucumbió 6-4, 7-6 (4), 6-7 (3), 6-4 en un duelo nocturno.

Murray, quien en 2013 se convirtió primer varón británico en proclamarse campeón de Wimbledon tras 77 años, se sometió a múltiples cirugías en su cadera y anda con un articulación artificial. También tuvo que lidiar recientemente con una molestia abdominal que afectó su preparación en la semana previoa.

Wimbledon también llegó a su fin para dos cartas sudamericanas. El argentino Sebastián Báez (31er preclasificado) fue arrasado 6-1, 6-2, 6-4 por el belga David Goffin, mientras que el chileno Alejandro Tabilo cayó 7-6 (4), 7-6 (3), 3-6, 6-3 ante el serbio Miomir Kecmanovic.