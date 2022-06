Diferenciales EEUU sobre marca de 150 alerta mercado crediticio

(Bloomberg) -- Los diferenciales de los bonos corporativos de grado de inversión de Estados Unidos traspasaron el umbral clave de los 150 puntos básicos que los analistas e inversionistas dicen que podría comenzar a interrumpir el flujo de crédito.

La cifra, que mide el rendimiento adicional que exigen los inversionistas para poseer bonos corporativos en lugar de bonos del Tesoro de EE.UU., es la más alta en dos años, según datos compilados por Bloomberg.

Los diferenciales se recuperaron después de que la Reserva Federal tomara la medida sin precedentes de comprar bonos corporativos para aumentar la liquidez, pero están nuevamente bajo presión en medio de las preocupaciones sobre una posible recesión.

Si bien el banco central hasta ahora ha mostrado pocas señales de desacelerar su ritmo de aumento de las tasas de interés, los diferenciales se están moviendo hacia un punto en el que los funcionarios podrían comenzar a enfrentar presión sobre el camino del endurecimiento de la política monetaria, según Winifred Cisar, directora global de estrategia crediticia de CreditSights Inc.

“Históricamente, los diferenciales de grado de inversión tienden a negociarse a 150 puntos básicos y luego se amplían más”, dijo Cisar en una entrevista el mes pasado. “Y descubrimos que en solo unos pocos períodos en los que los bonos de grado de inversión alcanzaron los 150, los diferenciales se estrecharon desde allí sin pasar a niveles de mucho riesgo. Entonces, 150 generalmente ha sido esta señal de que nos estamos acercando a un desvanecimiento del mercado más amplio de manera efectiva”.

Los diferenciales de alto grado aumentaron 3 puntos básicos el martes a 151 puntos básicos, según los datos del índice de Bloomberg. Los diferenciales sobre los bonos de grado especulativo subieron 19 puntos básicos a 521 puntos básicos, luego de superar la marca clave de 500 puntos básicos previamente este mes, mientras que el precio promedio de los préstamos apalancados se deslizó a 93,02 centavos por dólar. La liquidación ha llevado al mercado de nuevas ventas de bonos y préstamos de alto rendimiento a una detención virtual en las semanas recientes.

La emisión de grado de inversión puede desacelerarse en la segunda mitad del año, dijo Cisar. Muchas de las empresas que impulsan las emisiones, incluidas las financieras, históricamente emiten más en los primeros meses del año y luego se estancan durante el resto. La financiación de fusiones y adquisiciones, que ya ha sido ligera debido a la mayor volatilidad del mercado, también se desacelerará, agregó.

“La combinación de esos factores debería hacer que los nuevos problemas se desaceleren en relación con donde estamos actualmente”, dijo Cisar.

Si las primas de riesgo continúan disparándose, los mercados de crédito podrían incluso paralizarse, según analistas e inversionistas encuestados informalmente por Bloomberg. La métrica ha demostrado ser una alerta confiable en el pasado tras traspasar 2 puntos porcentuales en los años volátiles posteriores a la crisis financiera mundial y durante la caída causada por la pandemia.

Nota Original:

Credit Markets Signal Caution as US Spreads Surge Past 150 Mark

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.