Alcaraz: "Intento hacer un puntazo cada partido"

Londres, 29 jun. Carlos Alcaraz, que ya está en tercera ronda de Wimbledon, afirmó que en cada partido intenta "hacer un puntazo" y que el tenis necesita jugadores de todo tipo.

El murciano derrotó este miércoles al holandés Tallon Griekspoor, con un nivel superior que el que mostró en su debut.

"Las horas en pista que llevo en hierba ayudan a encontrarte cada vez mejor. No sé decirte (por qué jugó mejor), es la sensación que tengo de estar un poco más acostumbrado y a moverme mejor aquí", apuntó el español en rueda de prensa.

Alcaraz, que hizo auténticos puntazos durante su victoria ante Griekspoor, aseguró que es algo que intenta hacer en cada partido.

"Intento hacer un puntazo en cada partido. He tenido la oportunidad de hacer un puntazo y he metido un revés a una mano. Esperemos que en tercera ronda pueda hacer otra así".

"Creo que a la gente le gusta puntos que no son tan habituales, como los que hice ne primera ronda o el que he hecho esta vez. El tenis necesita jugadores de todo tipo, tenistas dinámicos que te puedan hacer puntos de cualquier forma y tipos de otro estilo. Hace falta variedad de jugadores", añadió.

El murciano explicó que en su día libre estuvo jugando al golf y que el jueves le gustaría poder ver la ciudad y los lugares más importantes de Londres. Además, el español habló de su relación con las redes sociales y sobre cómo utiliza Twitter para conectar con sus fans.

"Me gusta tener relación con los fans, con la gente que me anima. Intento interactuar con ellos. Ellos me animan, así que un apoyo para ello es que les anime a hacerlo. Soy una persona cercana. Intento transmitir cercanía".

Alcaraz disputó su primer partido en la pista 1, donde ya jugó también en 2021, y el segundo en la pista 2, pero aún no ha pisado la central, algo que espera poder conseguir pronto.

"Es algo que estoy deseando, pero de momento hay personas con más nombre que yo que se merecen estar en la central. Yo aún sigo creciendo y me siento afortunado de poder jugar en la 1, en la 2... Espero poder jugar en la central algún día", finalizó. EFE

msg/apa