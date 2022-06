Acciones terminan casi sin cambios en medio de fluctuante sesión

(Bloomberg) -- El mercado de valores tuvo dificultades para encontrar dirección el miércoles, mientras que los operadores evaluaban los comentarios de los titulares de los bancos centrales sobre las perspectivas de la economía y las tasas de interés.

El S&P 500 cerró casi sin variación y por encima del nivel de 38,2% de retroceso de Fibonacci de cerca de 3.815 que inversionistas han estado observando atentamente. El rebalance trimestral de las carteras contribuyó a la agitación del mercado. Los bonos y el dólar avanzaron.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 apenas registró variación a las 4 p.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 subió 0,2%

El Dow Jones Industrial Average avanzó 0,3%

El índice MSCI World cayó 0,6%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot se elevó 0,5%

El euro retrocedió 0,7% a US$1,0441

La libra esterlina cayó 0,5% a US$1,2117

El yen japonés descendió 0,3% a 136,59 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó ocho puntos básicos a 3,09%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó 11 puntos básicos a 1,52%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años retrocedió ocho puntos básicos a 2,38%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 2,2% a US$109,31 el barril

Los futuros del oro registraron poca variación

