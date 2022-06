Una delegación del gobierno de Estados Unidos llegó este lunes a Venezuela para tratar diversos temas de agenda bilateral y continuar con las conversaciones iniciadas en marzo con Caracas, anunció el presidente Nicolás Maduro.

Una delegación de EEUU llega a Venezuela para tratar "agenda bilateral"Caracas, 28 Jun 2022 (AFP) - Una delegación del gobierno de Estados Unidos llegó este lunes a Venezuela para tratar diversos temas de agenda bilateral y continuar con las conversaciones iniciadas en marzo con Caracas, anunció el presidente Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez recibió "a una importante delegación del gobierno de los Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace dos horas" y trabaja "para darle continuidad a las relaciones, a la agenda bilateral", dijo Maduro a través del canal estatal VTV. El mandatario no ofreció detalles sobre cuántas personas integran la delegación ni detalló sus identidades, pero aseguró que Rodríguez está reunido a "esta hora" para abordar "diversos temas". El pasado 5 de marzo, la delegación estadounidense se reunió con el Ejecutivo de Maduro para conversar sobre temas energéticos, según confirmó entonces la Casa Blanca. Según el diario The New York Times, esa reunión ocurrió debido al supuesto interés de Washington de reemplazar parte del petróleo que compraba a Rusia, país al que busca aislar en medio de la guerra en Ucrania. En esa oportunidad, las delegaciones también hablaron sobre la situación de ciudadanos y residentes estadounidenses detenidos en Venezuela, incluidos seis ejecutivos de Citgo -filial en Estados Unidos de la petrolera venezolana PDVSA- arrestados en 2017.Días después, dos de los estadounidenses arrestados fueron liberados: el exdirectivo de Citgo, Gustavo Cárdenas, quien había sido condenado por corrupción; y el cubano-estadounidense Jorge Alberto Fernández, detenido a principios de 2021 en el estado Táchira (fronterizo con Colombia) y acusado de "terrorismo". Estados Unidos también ha reclamado la liberación del exmarine Matthew Heath, arrestado en septiembre de 2020 y acusado de espía, de tramar supuestos planes para atacar instalaciones petroleras y eléctricas.Washington y Caracas rompieron relaciones a principios de 2019, luego de que Maduro asumió un segundo mandato en elecciones consideradas fraudulentas por la oposición y medio centenar de países. EEUU reconoció entonces al entonces presidente del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, como única autoridad legítima, e impuso una batería de sanciones a Venezuela para forzar la salida de Maduro.Las medidas incluyeron un embargo que impide a Venezuela negociar su crudo -que representaba 96% de los ingresos del país- en el mercado estadounidense.No obstante, el pasado 17 de mayo el gobierno de Joe Biden anunció que flexibilizará de manera limitada algunas sanciones contra Venezuela, entre ellas una vinculada a la petrolera Chevron, con el fin de promover el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición que continúa suspendido desde octubre pasado.Hasta el momento, se desconoce si la delegación estadounidense sostendrá reuniones con la oposición.ba/gm