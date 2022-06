Países de UE comienzan a recibir vacunas para viruela del mono

(Bloomberg) -- Las autoridades de salud de la Unión Europea dijeron que la primera de más de 100,000 dosis de vacunas compradas en respuesta al brote de viruela del mono del mono se está entregando a los estados miembros.

Unas 5.300 dosis iniciales de la vacuna Bavarian Nordic A/S están llegando a España, y Portugal, Alemania y Bélgica recibirían dosis a continuación, según un comunicado divulgado el martes por la Comisión Europea. En julio y agosto se realizarán más entregas de las dosis, compradas por la nueva Autoridad de Respuesta y Preparación para Emergencias Sanitarias (HERA, por sus siglas en inglés) del bloque, dijo.

El primo del virus de la viruela se ha confinado principalmente a los países en desarrollo durante años, pero se ha extendido por Europa y Estados Unidos en los últimos meses. El brote actual de viruela del mono se ha visto principalmente entre hombres que tienen sexo con hombres, pero la preocupación por otras poblaciones crece a medida que aumentan las infecciones.

Es la primera vez que la UE, a través de HERA, compra y dona directamente vacunas a los estados miembros, dijo la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, en el comunicado. “Con HERA en funcionamiento, la UE ha reforzado significativamente su capacidad para responder y abordar con decisión las nuevas amenazas para la salud”, dijo.

Nota Original:

Vaccines Begin to Arrive in EU Nations in Response to Monkeypox

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.