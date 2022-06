Medio centenar de muertos y una veintena de heridos en incendio en cárcel de Colombia

Al menos medio centenar de reclusos murieron y una veintena sufrieron heridas en la madrugada del martes a causa del incendio que siguió a un intento de fuga en la cárcel de Tuluá, en el suroeste de Colombia, según autoridades.

Actualiza con nuevo balance, declaraciones de ministro y de familiares ///Bogotá, 28 Jun 2022 (AFP) - Un incendio provocado por presos amotinados dejó este martes al menos 51 muertos y 24 heridos en una cárcel de Tuluá, en el suroeste de Colombia, según autoridades. La tragedia ocurrió en la madrugada cuando estalló un motín en la cárcel de mediana seguridad de este municipio, en el departamento del Valle del Cauca. Los reclusos prendieron fuego a las colchonetas.Un primer balance dio cuenta de 49 muertos y 30 heridos. Pero el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, actualizó luego las cifras: "Murieron 51 personas privadas de la libertad y 24 más resultaron heridas", señaló a W Radio."De estas 24 personas heridas, seis se encuentran recluidas en la unidad de cuidados intensivos de Tuluá", añadió.La prisión está fuertemente custodiada por policías y militares. Antes del mediodía, los cuerpos no habían sido evacuados del penal.Un oficial de policía dio un primer listado de los sobrevivientes a familiares desesperados que se congregaron en los exteriores.Lorena, pareja de un preso que tenía ya boleta de salida, dijo que pudo hablar con él en la madrugada. Me avisó que "les estaban tirando gases", comentó la mujer que omitió su apellido en una conversación con el diario El Tiempo.La mujer puso en duda la versión sobre la actuación de los internos. "Me parece ilógico que encerrados en un edificio, vayan a prenderle (fuego) a las colchonetas sabiendo que se pueden quemar".La cárcel alberga a 1.267 internos, con una sobrepoblación del 17% - Riña -Las autoridades dijeron en un comienzo que el incendio se produjo en un fallido intento de fuga, pero con las horas fue tomando peso la versión de un amotinamiento originado en una riña."Esta situación fue provocada por una riña que se suscitó entre dos privados de la libertad. Uno de los internos prendió fuego -estaba furioso, molesto- a una colchoneta, lo que provocó esa conflagración", indicó el ministro Ruiz. El incendió afectó solo uno de los patios de la cárcel. Las llamas se extendieron por un pasillo y alcanzaron las demás colchonetas de los presos. El general Tito Castellanos, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), precisó que entre los heridos hay seis guardias penitenciarios, que trataron de auxiliar los prisioneros."El cuerpo de bomberos de Tuluá ya controló la situación", agregó. En el pabellón 8 de la prisión, el epicentro de la tragedia, había 180 reclusos, de acuerdo con la autoridad carcelaria. - Pudo ser "peor" -Los guardias trataron de controlar el incendio con extintores y lograron sacar con vida a decenas de presos, "si no el resultado hubiese sido peor del que tenemos actualmente", enfatizó Castellanos.El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas en Twitter y llamó a "un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a (...) la dignificación del preso"."El estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación", agregó el izquierdista, que asumirá la presidencia el 7 de agosto, evocando la muerte 23 presos durante un motín en la cárcel La Modelo de Bogotá en marzo de 2020. El mandatario saliente, Iván Duque, también se pronunció sobre la tragedia carcelaria."Lamentamos los hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá (...) He dado instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación. Mi solidaridad con las familias de las víctimas", escribió el mandatario.El hacinado sistema penitenciario de Colombia alberga a 97.426 presos, casi 16.300 más de su capacidad, según el Inpec.bur-vel/jss/dga -------------------------------------------------------------