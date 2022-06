Martes, 28 de junio de 2022 (04.00 GMT)

EEUU INMIGRACIÓN

Encuentran 46 muertos y 16 heridos en un camión de inmigrantes hallado en Texas

Los Ángeles (EE.UU.). Las autoridades confirmaron que 46 personas resultaron muertas y otras 16 heridas este lunes en el interior del remolque de un camión aparcado en las afueras de San Antonio, en la frontera de Texas (EE.UU.) con México. Aunque no especificaron las nacionalidades de las víctimas ni el número de menores que viajaba en el vehículo, el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, detalló que se trataba de migrantes que habían cruzado la frontera entre México y EE.UU. hacinados en el camión.

UCRANIA GUERRA

Los fallecidos en el ataque al centro comercial Kremenchuk ascienden ya a 16

Kiev. Los fallecidos por el impacto de un misil ruso ayer lunes en un centro comercial de la localidad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, son ya 16 mientras que han sido hospitalizados 25 de otros 59 heridos rescatados tras el ataque, según indicaron esta noche fuentes de emergencias ucranianas.El portavoz de los equipos de rescate Sergei Kruk dijo de madrugada, tras anunciar el último recuento de las víctimas, que continúan las tareas de emergencia y eliminación de escombros, en busca de más personas afectadas.

OTAN CUMBRE

La OTAN multiplicará sus fuerzas en alerta por Rusia, la mayor amenaza

Bruselas. Los líderes de la OTAN prevén impulsar en su cumbre de esta semana en Madrid el refuerzo de las tropas desplegadas en el este de la Alianza y multiplicar de 40.000 a más de 300.000 los efectivos en alta disponibilidad ante Rusia, que considerarán “la mayor amenaza” para su seguridad. “Nuestra cumbre en Madrid esta semana será transformadora”, aseguró el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Una de las principales decisiones que tomarán los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, explicó, será la de “transformar” la Fuerza de Respuesta y aumentar el número de fuerzas de alta disponibilidad hasta superar ampliamente los 300.000 efectivos”.

G7 CUMBRE UCRANIA

El G7 ofrece "apoyo ilimitado" a Zelenski mientras EEUU afina las sanciones

Elmau (Alemania). El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, obtuvo el compromiso de un "apoyo ilimitado" del G7, el club de las siete grandes potencias y democracias occidentales, un grupo en el que Estados Unidos puja por endurecer - y concretar - las sanciones contra Rusia. Tanto el comunicado final de la presidencia de turno del grupo, Alemania, como los contenidos filtrados por fuentes diplomáticas -comunitarias, alemanas y de otros participantes- no dejaban lugar a dudas acerca del propósito común de aislar a Moscú. El comunicado del G7 garantiza a Kiev su apoyo "as long as it takes" (durante el tiempo que haga falta).

G7 CUMBRE

EEUU confirma que nuevo paquete de ayuda para Kiev incluye sistemas antiaéreos

Elmau (Alemania). El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, confirmó ayer lunes que el nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania incluye sistemas antiaéreos "avanzados", tal y como habían adelantado medios estadounidenses. En un encuentro con la prensa en el castillo de Elmau (sur de Alemania) que acoge desde el domingo la cumbre del G7, Sullivan dijo que Washington proporcionará a Kiev sistemas de defensa antiaérea de medio y largo alcance, así como municiones para artillería y sistemas de radares.

ONU

El Consejo de Seguridad abordará hoy los últimos ataques rusos en Ucrania

Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad se reunirá hoy martes para abordar la situación en Ucrania luego de los últimos ataques militares de Rusia, que han dejado al menos once muertos ayer lunes en un centro comercial en el centro del país. El máximo órgano de decisiones de la ONU indicó que convocó una reunión a las 15.00 hora local de Nueva York (19.00 GMT) sobre el "mantenimiento de la paz y la seguridad de Ucrania", que habría sido solicitado por la misión diplomática ucraniana.

DEUDA

Rusia niega una suspensión de pagos de su deuda externa y culpa a Occidente

Moscú. Rusia negó que haya incurrido en una suspensión de pagos de su deuda externa, al asegurar que ha pagado a tiempo en divisas los intereses de dos eurobonos, por lo que el hecho de que los fondos no llegaran a los inversores es culpa de Occidente y de sus sanciones contra el país, adujo el Gobierno ruso. "Estas afirmaciones sobre una suspensión de pagos, también en este caso, no tienen ningún fundamento legal", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. La agencia Bloomberg afirmó horas antes que Rusia había incurrido por primera vez desde 1918 en una suspensión de pagos, dado que los acreedores extranjeros no habían recibido tras el periodo de gracia de 30 días el pago de cupones de sendos eurobonos del Estado ruso.

_______________________________

BREXIT IRLANDA DEL NORTE

El Parlamento respalda el plan de Johnson para ignorar el acuerdo del Brexit

Londres. El plan del primer ministro británico, Boris Johnson, para ignorar unilateralmente las partes más controvertidas del acuerdo del Brexit superó ayer lunes su primer obstáculo parlamentario, a pesar de las críticas que suscita tanto desde la oposición como desde la propia bancada del Gobierno conservador. Johnson hizo valer una vez más su amplia mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, que respaldó con 295 votos a favor y 221 en contra un proyecto de ley con el que podrá reescribir el Protocolo para Irlanda del Norte, que regula el estatus de la región británica tras la ruptura con la Unión Europea (UE).

ECUADOR PROTESTAS

Indígenas de Ecuador aceptan reunirse con Gobierno tras 15 días de protestas

Quito. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y otras agrupaciones promotoras de las protestas sociales aceptaron ayer lunes la invitación a reunirse con el Gobierno, cuando se cumplen 15 días de protestas contra la Administración del presidente Guillermo Lasso por la carestía de la vida. En su cuenta de Twitter, la Conaie informó de que la reunión "con los cinco poderes del Estado" se desarrollará a las 14.00 hora local (19.00 GMT), pero no precisó más detalles más allá de pedir a sus bases "estar en vigilia".

RUSIA BRASIL

Putin promete a Bolsonaro cumplir con suministro de fertilizantes rusos

Moscú. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió a su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, que Moscú cumplirá con el suministro "ininterrumpido" de fertilizantes rusos a los agricultores brasileños, informó el Kremlin. Los dos mandatarios abordaron en una llamada telefónica los problemas de la seguridad alimentaria mundial, indicó la Presidencia rusa en un comunicado. Putin "destacó que Rusia está comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar el suministro ininterrumpido de fertilizantes rusos a los agricultores brasileños", según su oficina, que indicó, asimismo, que Putin subrayó la importancia de que se restaure la estructura del libre comercio de estos bienes, "colapsada por las sanciones occidentales".EFE

int-cd/amd/ics