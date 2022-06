Líderes del G7 denuncian "crimen de guerra" por ataque ruso en centro comercial ucraniano

Los líderes del G7 denunciaron como un "crimen de guerra" el ataque con misiles de Rusia contra un centro comercial en Ucrania que, según el último balance del martes, acabó con la vida de 18 personas.

"Los ataques indiscriminados contra civiles inocentes constituyen un crimen de guerra", denunciaron en una declaración conjunta los líderes del G7 reunidos el lunes en Alemania, que prometieron nuevas sanciones contra Rusia.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles disparados por bombarderos de largo alcance Tu-22 desde la región rusa de Kursk que impactó en un centro comercial "muy frecuentado" de la ciudad de Kremenchuk, en el centro del país.

Ucrania acusó a Rusia de apuntar deliberadamente contra objetivos civiles en una acción que el presidente Volodimir Zelenski describió como "uno de los actos terroristas más descarados de la historia europea".

El gobernador de la región de Poltava, donde se encuentra Kremenchuk, indicó el martes por la mañana que 18 personas murieron en el ataque.

Horas antes, el jefe del servicio de emergencias, Serguéi Kruk, cifró en 59 las personas heridas y aseguró que los equipos de socorro estaban trabajando "de manera intensa" y continuarán haciéndolo "día y noche".

En la misma jornada, las autoridades ucranianas denunciaron un ataque con cuatro muertos en Járkov (noreste) y el deceso de ocho civiles por un bombardeo en un punto de recogida de agua en la ciudad de Lysychansk (este).

Esta urbe se ha convertido en blanco de intensos ataques de las tropas rusas tras la caída de su ciudad gemela, Severodonetsk, separadas solo por un río.

"Nuestras defensas aguantan la línea, pero los rusos están convirtiendo la ciudad en escombros (...) la infraestructura está completamente destruida", dijo el gobernador regional Serguéi Gaidai.

Tras el fracaso en la conquista de Kiev, a fines de marzo, las tropas rusas centraron sus ataques en el este, donde ganan terreno lentamente pese a la resistencia de las tropas ucranianas.

- "El tiempo que sea necesario" -

El ataque en el centro comercial desencadenó duras condenas de los líderes de los países industrializados del G7 reunidos en Baviera, al pie de los Alpes alemanes, que prometieron continuar respaldando a Kiev.

El G7 seguirá "dando apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático" a Ucrania "el tiempo que sea necesario", dijeron en la declaración los líderes de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Canadá.

Por su parte, la ONU calificó el bombardeo ruso de "execrable". El Consejo de Seguridad se reunirá el martes para analizar los recientes bombardeos rusos contra objetivos civiles en Ucrania, indicaron fuentes diplomáticas.

Zelenski, que participó en la cumbre del G7 por videoconferencia, reclamó a sus aliados occidentales que intensifiquen las sanciones para tratar de que la guerra termina antes de la llegada del frío invierno.

Los líderes del grupo discutieron un mecanismo para poner tope a los precios del petróleo ruso y sanciones contra el sector de defensa del país, pero los dirigentes europeos temen que sea difícil de aplicar.

- Impulso de la OTAN -

La reunión del G7 termina este martes, pero estará inmediatamente seguida por una cumbre de la OTAN en Madrid el miércoles y el juves, en la que también intervendrá Zelenski.

Este lunes, la Alianza Atlántica anunció que aumentará sus tropas en situación de alta disponibilidad a "más de 300.000 combatientes" (en comparación con los 40.000 actuales) y que enviará más armamento pesado a su flanco oriental.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que estas medidas "constituyen la mayor revisión de nuestra defensa y presencia colectiva desde la Guerra Fría".

El amplio arsenal de sanciones desplegado por los países occidentales contra Rusia parecen haberla situado al país al borde del impago de su deuda.

Moscú admitió el lunes que, debido a las restricciones internacionales, dos pagos no llegaron a sus acreedores antes de la fecha límite, pero el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, "no hay ninguna razón para calificar esta situación de cese de pagos".

"La no obtención del dinero por parte de los inversores no es resultado de que no haya habido un pago, sino que está causada por la acción de terceros", insistió el lunes el Ministerio ruso de Finanzas en un comunicado.

bur-jj-sct-sr/dbh/zm