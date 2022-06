Feliciano López: "Seguramente sea mi último Wimbledon"

Londres, 28 jun. El español Feliciano López aseguró que éste probablemente haya sido su último Wimbledon, pero que se va con la cabeza muy alta y con el récord de participaciones en Grand Slam igualado con Roger Federer.

El toledano perdió este martes en primera ronda, pero igualó los 81 Grandes que disputó el suizo. Debido a su ránking, fuera de los 240 primeros del mundo, Feliciano entiende que esta seguramente sea su última participación en el All England Club.

"Viendo la situación en la que está mi ránking yo soy consciente antes de venir aquí de que podía ser mi último Wimbledon. Era una oportunidad para mí increíble poder estar aquí y así es como me lo tengo que tomar, más allá de que el resultado no haya sido el que me hubiera gustado. También soy consciente de que este año para mí ha sido difícil y el rival ha jugado un gran partido", dijo Feliciano en rueda de prensa.

"Para mí, que este sea el último, tiene que ser un regalo porque no me esperaba estar aquí con 40 años. Ha habido muchos Grand Slams en los últimos años que han sido un regalo porque no me lo esperaba", añadió.

Sobre los 81 Grandes que ha disputado, Feliciano lo consideró "un premio" a su constancia y a cómo ha cuidado el cuerpo durante su carrera.

"Me considero muy afortunado. He aprovechado mis condiciones lo mejor que he podido. He jugado muchos años que en teoría no debería haber estado. El día que me retire, que será pronto, me iré con la cabeza bien alta", apostilló el toledano. EFE

msg/jl