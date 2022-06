Badosa: "Nunca es fácil ser favorita"

Londres, 28 jun. Paula Badosa, que ganó este martes en su debut en Wimbledon, dijo que nunca es fácil presentarse a estos torneos como favorita y que se está acostumbrando a este tipo de experiencias.

"Nunca es fácil siendo favorita", dijo la española en rueda de prensa, después de irrumpir en Wimbledon con una victoria en la que solo se dejó dos juegos. "Las jugadores juegan muy sueltas contra mí. Estoy viviendo un año con muchas experiencias nuevas para mí. Está siendo un año complicado y duro, pero creo que me va a ayudar mucho para los próximos años", apuntó.

"En hierba cualquier cosa puede pasar, se te van juegos muy rápidos y viceversa. Es muy importante que esté pendiente de mí, en estar muy agresiva, sacar muy bien. El click que me falta es seguir en la línea que estoy. Entiendo que siempre se pide más y más, pero estoy bien, de momento es un año muy positivo".

Sobre si ha sido uno de los mejores partidos de lo que va de temporada, Badosa afirmó que quizás es un poco exagerado decir eso, pero que ha hecho un gran encuentro.

"A veces los deportistas perdemos la perspectiva de la realidad, pero mi equipo me ha dicho que ha sido un buen partido. Yo estaba muy nerviosa, pero poco he podido analizar. Si el resultado ha sido así, es porque habré hecho las cosas bien. Lo que si sé es que desde que perdí la semana pasada he entrenado todos los días y estoy jugando muy bien. Ojalá puedo demostrar el nivel en el que estoy entrenando", explicó. EFE.

