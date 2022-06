Atención con el calor en el coche, ¡puede ser letal para los niños!

ILUSTRACIÓN - Niños y animales encerrados en un coche en verano pueden correr serio peligro por el rápido recalentamiento de la cabina. Foto: Christin Klose/dpa

En los días de mayor calor, los coches pueden convertirse en un verdadero peligro. Es importante saber y considerar que el calor se acumula drásticamente dentro de los vehículos aparcados, lo que puede transformarlos en un sitio fatal. Por eso, no se debe dejar ni a niños, ni a mascotas esperando allí dentro, ni siquiera cuando uno baje para hacer unas breves compras. La temperatura dentro del vehículo puede trepar rápidamente a los 60 grados Celsius, calor suficiente para hacer peligrar la vida de cualquier niño o perro que haya quedado allí. Tampoco sirve si uno los deja con una ventanilla un tanto baja. El Automóvil Club de Alemania (ADAC) realizó estudios con ventanillas abiertas en mayor o menor grado en modelos de automotores de similar construcción, colocándolos al sol, a una temperatura exterior de 28 grados. En todos los casos, la temperatura interior del coche alcanzó prácticamente los mismos niveles de alto riesgo de temperatura. Con las ventanas cerradas, la temperatura subía a 38 grados en tan solo diez minutos. Después de 20 minutos alcanzaban los 45 grados. Si los coches tenían dos ventanillas levemente abiertas, los valores llegaban a los 36 y 42 grados, respectivamente. Si el coche quedaba una hora a pleno sol, en el interior pasaban a medirse claramente más de 50 grados en ambos casos. Si uno pasa en un día de verano al lado de un coche en el que hay niños o mascotas solos dentro, debería actuar rápidamente, dependiendo de cuál es la situación. El ADAC hace especial hincapié en el hecho de que los niños más pequeños son los más vulnerables, al no saber qué hacer si se ven en semejante situación. Por lo general, ni siquiera saben cómo salir de la sillita para bebés, por eso se recomienda, ante la menor duda, intentar llamar la atención y hablar con quienes estén cerca para alertar sobre lo que está ocurriendo. Si uno detecta esta situación en el aparcamiento de un supermercado, se puede hacer llamar por altavoces al responsable del vehículo en el comercio, advirtiendo del peligro al que están siendo expuestos los niños o mascotas. De todos modos, siempre será también correcto llamar a la Policía o a los bomberos, ya que los servicios de emergencia están capacitados para forzar las puertas de los coches o romper una ventanilla sin lastimar a quienes estén en el interior del vehículo. Cómo actuar en caso extremo Si uno se encuentra, en cambio, ante el caso de un niño que está por colapsar y la ayuda no llega, debería llamar a la Policía o a los bomberos, antes de actuar personalmente y romper un vidrio, para ponerlos al tanto de la situación. Lo mejor es tomar inmediatamente una foto de la situación con el móvil, para que luego no haya disputas ni reclamos por parte de los propietarios del coche. Más vale no actuar sin tener un registro previo. Si los que quedaron atrapados en el interior de un coche son adultos, estos pueden llamar la atención y pedir ayuda por sí mismos mejor que un niño. Esto puede ser necesario en algunos casos, ya que no todos los modelos que se cierran por fuera pueden ser abiertos sin más desde el interior del vehículo, advierte el ADAC.

