Zelenski a los bielorrusos: vuestras vidas no valen nada para el Kremlin

Kiev, 27 jun. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió a los ciudadanos de la vecina Bielorrusia que el Gobierno de Rusia les está arrastrando a la guerra, porque sus vidas "no valen nada" para el Klemlin.

En un mensaje publicado en su página web, el presidente ucraniano se dirige "a los ciudadanos de Bielorrusia. Tanto civiles como uniformados".

"Estáis siendo arrastrados a la guerra. E incluso más activamente que en febrero (cuando comenzó la invasión) y que en los meses de primavera", aseguró Zelenski.

El Kremlin "ya ha decidido todo por vosotros: vuestras vidas no valen nada para ellos. Pero no sois esclavos ni carne de cañón. No tenéis que morir. Y podéis evitar que nadie decida por vosotros lo que viene a continuación", agregó.

El mandatario ucraniano se mostró convencido de que "el pueblo de Bielorrusia apoya a Ucrania, nos apoya a nosotros, definitivamente a nosotros, no a la guerra. Y es por eso que el liderazgo ruso quiere atraeros, todos los bielorrusos, a la guerra, quiere sembrar el odio entre nosotros".

"Mucho depende ahora de la gente común de Bielorrusia. Y sé que puedes negarte a participar en esta guerra. Vuestras vidas solo os pertenecen a vosotros, no a alguien en el Kremlin", añadió.

Ucrania "se defenderá de los ataques desde cualquier dirección y de cualquier arma. Estoy seguro de que aguantaremos y recuperaremos todo. Pero cualquiera, cualquier persona normal en cualquier país, en particular en Bielorrusia, puede contribuir a la protección de la vida", precisó.

Bielorrusia es actualmente el principal aliado de Rusia y su Gobierno ha apoyado la invasión de Ucrania, incluso permitiendo la entrada de soldados rusos desde su territorio por el norte ucraniano. EFE

