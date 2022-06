Wimbledon añora a Federer 25 años después

Londres, 27 jun. Por primera vez en 25 años, Roger Federer no estará en Wimbledon. El suizo, ocho veces ganador del torneo, se ha ausentado de la cita londinense por primera vez desde 1997.

Federer lleva fuera del circuito desde los cuartos de final del año pasado en Wimbledon, cuando perdió en tres sets contra el polaco Hubert Hurkacz El suizo, que ha sufrido problemas en la rodilla desde 2020, se volvió a operar y aún no tiene una fecha de vuelta a la competición profesional, aunque este año tiene programado jugar la Laver Cup y el torneo de Basilea en otoño.

La última vez que Federer no jugó en Wimbledon fue en 1997, un año antes de que se alzara con el título júnior en 1998, cuando derrotó al georgiano Irakli Labadze. Su primera participación en el cuadro principal fue en 1999, cuando perdió en primera ronda contra el checo Jiri Novak. En el 2000 también perdió en primera ronda, contra el ruso Yevgeny Kafelnikov, y no fue hasta el 2001 cuando consiguió su primer triunfo en el All England Club.

Ese fue el año de su explosión aquí, ya que, tras pasar las tres primeras rondas, eliminó a Pete Sampras en octavos de final, que venía de ganar el torneo los cuatro años anteriores. Su camino lo cortó Tim Henman en cuartos, pero Federer ya se había dado a conocer al mundo.

Con la condición de séptimo cabeza de serie, se llevó el varapalo de perder contra Mario Ancic en primera ronda en 2002, pero en 2003 llegó su primer triunfo, cuando venció a Mark Philippoussis en la final.

A ese título le siguieron cuatro más, igualando el récord de cinco victorias consecutivas de Bjorn Borg, hasta que Rafael Nadal cortó la racha en 2008. Desde aquello, Federer volvió a ganar en 2009, contra Andy Roddick, en 2012, contra Andy Murray, y en 2017, cuando derrotó a Marin Cilic. Su última final aquí fue en 2019, cuando desperdició dos puntos de campeonato contra Novak Djokovic.