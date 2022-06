Ucrania: Misil ruso impacta concurrido centro comercial

KREMENCHUK, Ucrania (AP) — Bombarderos rusos de largo alcance lanzaron un misil el lunes que cayó sobre un centro comercial atestado de gente en la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, causando la muerte de por lo menos 15 personas, de acuerdo con funcionarios.

El presidente Volodymyr Zelenskyy afirmó que había mas de 1.000 civiles dentro del centro comercial, de los cuales muchos lograron escapar. Enormes columnas de humo negro, polvo y llamas se elevaban de los restos, y los servicios de emergencia buscaban víctimas entre los escombros. A lo lejos, muchas personas observaban angustiadas.

Era difícil determinar la cifra de muertos entre los restos humeantes. El gobernador regional, Dmytro Lunin, dijo que al menos 15 personas habían perdido la vida y más de 40 estaban heridas. La agencia de noticias Unian reportó 16 fallecimientos. Zelenskyy dijo que el número de víctimas era “inimaginable”.

Los soldados seguían trabajando ya avanzada la noche para extraer pedazos de metal y concreto, y uno de ellos taladraba en lo que quedaba del techo del centro comercial. Varios drones sobrevolaban el lugar, y nubes de humo negro seguían saliendo de entre las ruinas varias horas después de que el fuego fue apagado.

“Estamos trabajando para desmantelar la construcción de forma que sea posible meter maquinaria allí, ya que los elementos de metal son muy grandes y pesados, y desmontarlos a mano es imposible”, dijo Volodymyr Hychkan, funcionario de los servicios de emergencia.

A petición de Ucrania, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas programó una reunión de emergencia el martes en Nueva York para analizar el ataque.

En el primer comentario del gobierno ruso sobre el ataque con misiles, el representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, dijo que había múltiples inconsistencias que no especificó, y afirmó en Twitter que el incidente fue una provocación de Ucrania.

En tanto, mandatarios occidentales se comprometieron a seguir apoyando a Ucrania, y las grandes economías del mundo preparaban nuevas sanciones contra Rusia, incluyendo un tope al precio del petróleo y aranceles más elevados a ciertas mercancías.

Por su parte, Estados Unidos parecía estar dispuesto a responder al llamado de Zelenskyy y enviar más sistemas de defensa antiaérea, y la OTAN tenía planeado multiplicar por ocho el tamaño de sus fuerzas de reacción rápida.

Zelenskyy indicó que el centro comercial “no representaba una amenaza para el ejército ruso” ni tenía “valor estratégico”. Acusó a Rusia de sabotear “los intentos de la gente de vivir una vida normal, algo que hace enfurecer a los invasores”.

En su discurso nocturno, el mandatario dijo que al parecer las fuerzas rusas habían atacado intencionalmente el centro comercial, y agregó que “el ataque ruso de hoy contra un centro comercial en Kremenchuk es uno de los atentados terroristas más temerarios de la historia europea”.

Bombarderos rusos Tu-22M3 de largo alcance que volaban sobre la región de Kursk, en el oeste de Rusia, lanzaron el misil que alcanzó el centro comercial, y también otro que cayó en un estadio deportivo de Kremenchuk, según funcionarios ucranianos.

La ofensiva rusa hizo recordar ataques previos en la guerra que dejaron gran cantidad de civiles muertos, como uno en marzo contra un teatro de Mariúpol donde muchos civiles se habían guarecido y que dejó un estimado de 600 muertos, y otro en abril contra una estación ferroviaria en el este de Kramatorsk en el que al menos 59 personas perdieron la vida.

“Rusia continúa descargando su impotencia sobre civiles ordinarios. Es inútil esperar que muestre indicios de decencia y humanidad”, manifestó Zelenskyy.

La ONU señaló que el ataque era “deplorable”, e hizo énfasis en que la infraestructura civil “nunca jamás debería ser atacada”, dijo Stephane Dujarric, portavoz de Naciones Unidas.

El Grupo de los Siete emitió un comunicado el lunes por la noche en el que condenó la ofensiva y dijo que los “ataques indiscriminados contra civiles inocentes constituyen un crimen de guerra. El presidente ruso Putin y los que sean responsables serán obligados a rendir cuentas”.

Rusia ha lanzado una ofensiva contra el último bastión ucraniano en la provincia de Luhansk, en el este de Ucrania, “arrojando fuego” sobre la ciudad de Lysychansk desde tierra y aire, según el gobernador local. Al menos ocho personas murieron y más de 20 resultaron heridas en Lysychansk cuando cohetes rusos alcanzaron un área donde una multitud se había reunido para tomar agua de un tanque, dijo Serhiy Haidai, gobernador de Luhansk.

Los ataques en el este del país forman parte de la ofensiva de las fuerzas rusas para arrebatarle a Ucrania la región oriental del Donbás. El fin de semana, el ejército ruso y sus aliados separatistas locales expulsaron a las fuerzas ucranianas de Sievierodonetsk, ciudad vecina a Lysychansk.

Hacia el oeste de Lysychansk, el alcalde de la ciudad de Sloviansk —que podría convertirse en el próximo frente de batalla— dijo que fuerzas rusas arrojaron municiones de racimo, incluyendo una que cayó sobre un vecindario residencial. Las autoridades indicaron que aún no se confirmaba el número de víctimas. The Associated Press fue testigo de un fallecimiento: el cuerpo de un hombre yacía en un automóvil, con un charco de sangre debajo de él que salía de heridas en el pecho y la cabeza. El estallido destrozó la mayor parte de los cristales de los apartamentos circundantes y de los automóviles estacionados bajo ellos, por lo que el piso estaba lleno de trozos de vidrio.

“Ahora todo está destruido”, dijo entre lágrimas Valentina Vitkovska, una residente. “Somos las únicas personas que aún vivimos en esta parte del edificio. No hay energía eléctrica. Ni siquiera puedo hacer una llamada para decirle a otros lo que nos pasó”.

Karmanau reportó desde Leópolis, Ucrania. Oleksandr Stashevskyi en Kiev y Francesca Ebel en Kremenchuk, Ucrania, contribuyeron a este despacho.