Panamá no quiere ser sorpresa en las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2023

Ciudad de Panamá, 27 jun. El entrenador de la selección femenina de fútbol de Panamá, el mexicano Ignacio "Nacho" Quintana, afirmó este lunes que el país no quiere ser la sorpresa en las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2023 que se realizarán en Monterrey (México), del 4 al 18 de julio.

"Nosotros vamos con ganas de hacer historia, no solo de competir. Tenemos que quitarnos de la cabeza de ir como víctimas siempre a los torneos. No queremos ser sorpresa, queremos ser el principio de lo que viene más adelante, que seamos un rival a vencer, no solo en Concacaf, sino en los mundiales", declaró Quinta en una rueda de prensa.

El técnico dejó claro que se tiene preparado el partido frente a Costa Rica, con la que abre las eliminatorias y que considera un rival directo, pero que sus jugadoras están listas para pararse frente a las tres selecciones.

"Nosotros hemos trabajado sobre los 9 puntos, trabajamos en ganarle a los tres equipos. Son 90 minutos que jugaremos tres veces y hay que salir buscar el triunfo en los tres juegos", apuntó.

Las panameñas integran el grupo B junto a las selecciones de Costa Rica, Canadá y Trinidad y Tobago.

El entrenador resaltó que lo colectivo es el fuerte del grupo que lleva a disputar las eliminatorias, y que cada una de las convocadas en lo individual son excepcionales.

"Llevó a las 23 mejores jugadoras al premundial para representar a Panamá y tengo la esperanza de que haremos un buen papel e iremos al Mundial el próximo año", dijo.

Quintana informó que la delantera Natalia Mills será baja por una lesión en la rodilla, aunque hará el viaje con el grupo por cualquier eventualidad.

Dentro del listado destacan las jugadoras Wendy Natis, quien hace poco se coronó campeona en Colombia con el América de Cali; Marta Cox, recién fichada por el Pachuca mexicano; Rosario Vargas del Valencia español, Carina Baltrip del Spartak Subotica de Serbia, y Lineth Cerdeño del Hellas Verona italiano.

El entrenador expresó que el equipo panameño tiene una edad promedio de 23 años y para él llegar al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 "no sería el final del trabajo", sino más bien un comienzo para el fútbol femenino en Panamá.

El equipo panameño se mantendrá entrenando durante la semana y el domingo próximo viajarán hacia Monterrey.

Convocatoria de Panamá:

Porteras: Sasha Fabrega (Tauro FC,PAN), Yenith Bailey (Dimas Escazú,CR) Dadia Ducreaux (Sporting S.M.).

Defensas: Hilary Jaén (Universidad de South Alabama,EE.UU.), Carina Baltrip (Spartak Subotica, SRB), Katherin Castillo (Tauro FC,PAN), Yomira Pinzón (Dep. Saprissa, CRC), Wendy Natis (América de Cali, COL), Yerenis De León (Sporting FC, CRC), Rebeca Espinosa (CD Plaza Amador, PAN), Rosario Vargas (Valencia CF, ESP).

Centrocampistas: Deysiré Salazas (Tauro FC, PAN), Kenia Rangel (LDA, CRC) Laurie Batista (Tauro FC, PAN), Marta Cox (Pachuca, MEX), María Guevara (SD Atlético Nacional,PAN) Erika Hernández (CD Plaza Amador, PAN), Schiandra González (CD Plaza Amador, PAN), Nicole De Obaldía (Sporting FC, CRC).

Delanteras: Karla Riley (Tauro FC, PAN), Shayari Camarena (Tauro FC,PAN), Gabriela Villagrand (Angelo State University, EE.UU.) y Lineth Cerdeño ( Hellas Verona, Italia).