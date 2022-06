Misteriosa muerte de al menos una veintena de jóvenes en un bar nocturno en Sudáfrica

La policía de Sudáfrica buscaban intensamente el lunes pistas en el bar informal de Sudáfrica donde murieron una veintena de jóvenes el fin de semana, en circunstancias misteriosas.

East London, Sudáfrica, 27 Jun 2022 (AFP) - La policía de Sudáfrica buscaban intensamente este lunes pistas en el bar informal de Sudáfrica donde murieron 21 jóvenes el fin de semana, en circunstancias misteriosas.Al amanecer del domingo, los cuerpos de 17 jóvenes, algunos de solo 13 años, fueron hallados en un bar informal (conocidos como "shebeens"), del gueto de Scenery Park, en East London, en el sur del país. Otros cuatro murieron más tarde en el hospital. En total fueron 13 chicos y ocho chicas, sin heridas visibles."Yo me desmayé. Me quedé sin aliento, había un fuerte olor, una especie de spray. Pensamos en gas pimienta", aseguró a la AFP Sinovuyo Monyane, de 19 años, una superviviente que dijo haber recobrado el conocimiento cuando le echaron agua en al cara."Había cuerpos extendidos. Algunos los rociaron con agua, pero no se movieron", agregó.Las autoridades afirmaron que investigan si se trató de una intoxicación con alcohol, envenenamiento u otros motivos, mientras que se realizan las autopsias.En total, 31 personas fueron llevadas al hospital con vómitos, dolor de cabeza, dolores en la espalda y el tórax."Se tomaron varias muestras y se enviaron hoy (lunes) por avión a Ciudad del Cabo", a 800 km al oeste de East London, dijo Unathi Binqose, un funcionario de seguridad del gobierno.También se envió un equipo especial de investigación desde Pretoria. Hasta la fecha, la policía no ha detenido a nadie.Un responsable del departamento de Seguridad y Comunidad de la provincia de Cabo Oriental, Unathi Binqose, descartó la posibilidad de una estampida como causa de las muertes.Según las autoridades, la mayoría de las víctimas eran estudiantes que celebraban una fiesta tras los exámenes de fin de semestre.En Sudáfrica, el consumo de alcohol está prohibido a los menores de 18 años. Sin embargo, la legislación no siempre se aplica, sobre todo en los bares informales. Los "shebeens" eran establecimientos de bebidas ilegales durante el apartheid. Hoy en día son permitidos o tolerados en los townships, antiguos guetos negros. sn-cld/jhd/mis/mb -------------------------------------------------------------