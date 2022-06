Martes 28 de junio de 2022

Madrid, 27 jun.

.-Elmau (Alemania).- Los líderes de las siete mayores potencias industriales concluyen su cumbre en Alemania, dominada por su respuesta a la invasión rusa de Ucrania y a las consecuencias económicas del conflicto. (foto)(vídeo).-Madrid (España).- El presidente de EEUU, Joe Biden, llega a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y participar el miércoles y jueves en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. (foto)(vídeo).-Madrid (España).- Los líderes de la OTAN comienzan a llegar a Madrid para celebrar este miércoles y jueves una cumbre en la que aprobarán el refuerzo del flanco este de la Alianza ante la amenaza de Rusia y tratarán de levantar el veto turco al ingreso de Suecia y Finlandia. Por Rosa Jiménez. (foto)(vídeo).-Kiev/Moscú (Ucrania/Rusia).- Seguimiento de la invasión rusa en Ucrania. (foto)(vídeo).-Bogotá (Colombia).- La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición publica su informe final sobre las causas y orígenes del conflicto armado colombiano, producto de más tres años de trabajo. (foto)(vídeo)(audio).-Lima (Perú).- Seguimiento del estado de emergencia en Perú por el paro indefinido convocado por los transportistas. (foto)(vídeo)(audio).-Tegucigalpa (Honduras).- El expresidente de Honduras Manuel Zelaya, hoy asesor de su esposa y presidenta del país, Xiomara Castro, rememora el decimotercer año del golpe de Estado que le asestaron los militares con el apoyo de la clase política. (foto) (vídeo)Managua (Nicaragua).- El Parlamento de Nicaragua debate nuevamente la prohibición de decenas de ONG entre las cuales esta vez se encuentra la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta, que mantiene una guardería, un hogar para niñas víctimas de abuso o abandonadas y un asilo de ancianos. (foto)(vídeo).-París (Francia).- La Asamblea Nacional salida de las elecciones en las que Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta se constituye hoy con una mujer como presidenta por primera vez, mientras siguen los contactos para buscar nuevos apoyos al Gobierno. (foto)(vídeo).-Edimburgo (R.Unido).- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, desvela en un discurso ante el Parlamento escocés su hoja de ruta para convocar un nuevo referéndum de independencia, presumiblemente en 2023. (foto)(vídeo)(audio).-Madrid (España).- El cantante argentino Andrés Calamaro recala en Madrid para ofrecer uno de los conciertos más importantes de los 16 programados en España como parte de su "Tour 22", otro de los afectados por los retrasos de la pandemia. (vídeo).-Narok (Kenia).- La porosa frontera entre Tanzania y Kenia ha sido testigo durante las últimas semanas de un doloroso -aunque no nuevo- éxodo del pueblo masái, que se está viendo expulsado por el Gobierno tanzano de sus tierras ancestrales en la región norteña de Loliondo. (foto)(vídeo).-Londres (R.Unido)- La galería Hayward abre hasta el 18 de septiembre "In the Black Fantastic", la mayor exposición en el Reino Unido dedicada a la obra de artistas africanos que usan elementos de fantasía para abordar la injusticia racial y proponer realidades alternativas. (vídeo).-Londres (R.Unido).- El matrimonio de millonarios ucranianos Victor y Olena Pinchuk subastan en Christie's la escultura de Jeff Koons "Balloon Monkey (Magenta)" para recaudar fondos para Ucrania. La venta forma parte del remate de obras de los siglos XX y XXI "London Evening Sale", donde también se licitarán obras maestras de Monet e Yves Klein. (vídeo).-Oviedo (España).- "Se trata de dar nuevas oportunidades y de que se vayan con una mochila totalmente regenerada y se den cuenta de que pueden hacer muchas cosas". Es el objetivo del programa "Joven Ocúpate", que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo y del que se han beneficiado más de 1.500 asturianos que quieren mejorar su empleabilidad. (foto)(vídeo)(pódcast)(infografía)

ftv/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.