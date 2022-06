España recibe a “Julio César”, obra teatral en la que Moria Casán “resucita”

Maribel Arenas

Madrid, 27 jun. Tras un vuelo de trece horas desde el aeropuerto de Ezeiza con destino Madrid, la actriz argentina Moria Casán desembarca en la capital española envuelta en una “gran bragueta” abotonada, con un estampado de cuadros y algunas lazadas, lista para “bancar a Julio César”, el personaje con el que este año dará comienzo el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Según confiesa a Efe en una entrevista en la embajada argentina de Madrid, cuando era pequeña solía jugar a fingir su muerte, mientras una amiga se hacía pasar por su marido. Cuando este lloraba, ella resucitaba. Hoy, segura de haber vivido “muchas vidas” en el pasado, tiene claro que cada vez que se pone en la piel del dictador "vitalicio" Julio César “resucita”.

“Siento que ya partí y que esta es una nueva era. Siento que estoy viviendo en otra era”, reflexiona Casán al tiempo que se define como una persona que está “constantemente mutando” y que, actualmente, atraviesa una “sexalescencia” basada en una renovación donde “la historia no pesa”, sino que se atraviesa.

En esta adaptación de la obra de William Shakespeare, a cargo del dramaturgo y director argentino José María Muscari, Julio César es una `drag queen´ que camina sobre tacones, lleva peluca y se mueve al ritmo más trapero de Nathy Peluso. Todo ello en el marco de una propuesta en la que los personajes masculinos son interpretados por mujeres y los femeninos por hombres.

Para Casán, esta pieza es “atemporal” porque sus personajes se enmarcan en un mundo teñido por el amor y la lealtad, las conspiraciones y las luces y sombras del poder que “fagotiza y vampiriza a quienes no saben utilizarlo” hasta que caen en el abismo de una “decadencia feroz”.

“En esta obra, Julio César aún está en el cajón cuando todo el mundo ya está viendo cómo puede hacer para seguir elucubrando, haciendo dinero, tratando su nombre. Así es la vida y así seguirá siendo. La gente compra lo que vende, o se marean con el poder hasta que los debilita”, sentencia.

LEJOS DE “LACAYOLANDIA”

Consciente de su notoriedad en el panorama artístico y mediático nacional, la argentina desdeña el término “diva” para definirse a sí misma como una actriz “intuitiva” y una “warhol femenina” que debutó desnuda y se fue cubriendo con sus propias obras. También como una “gozadora serial”, la arquitecta de su “psiquis” y la constructora de una vida basada en el respeto para consigo misma y con el prójimo, a partir de la compasión.

Desde una postura siempre disruptiva y lanzada, la artista no duda en admitir que nunca nadie la acosó ni faltó el respeto porque, pese a ser “una joven con buen cuerpo que se bajaba del escenario, hacía stand-up (comedia en vivo) y jugaba con la gente”, nunca permitió que se la “cosificara”.

“Detesto a las calientabraguetas porque usan el escenario para el levante o para bebotear. Me parece muy bajo y nunca lo hice. A mí me elegían por mis dotes, no por mi cama”, resuelve.

Otra de las caras de la fama que la actriz rechaza es la de las adulaciones. Sin embargo, reconoce que no tiene ni “obsecuentes”, ni “felpudos” porque existe una suerte de “temor reverencial y de autoridad que los aleja” de ella.

“No tengo lacayos, no los soporto. Lacayolandia mejor para otros”, zanja entre risas a la par que asegura estar rodeada de personas íntegras que no la subestiman ni alaban.

LA MAGIA DEL ESTRENO

Tras décadas de experiencia sobre los escenarios, Casán insiste en que si fuera por ella “estrenaría todos los días”. Por ello admira el teatro: “porque es un estreno todos los días” frente a personas que respiran de manera diferente.

“Durante la pandemia, cuando el público estaba amordazado con bozales sanitarios, era interesante sentir la risa como los latidos del corazón. Establecías un contacto visual muy fuerte”, recuerda.

Esta nueva versión de Julio César llegará al teatro romano de la ciudad española de Mérida los próximos días 1, 2 y 3 de julio con un elenco puramente argentino integrado también por Marita Ballesteros, Alejandra Radano, Malena Solda, Mario Alarón, Mariano Torre, Mirta Wons, Vivian El Jaber, Fabiana García Lago y Payuca.

Sobre el paso de un escenario en el barrio porteño de Mataderos al suelo de tierra y las centenarias columnas emeritenses, Casán no esconde su entusiasmo al destacar el lugar como un sitio en el que no solo pisarán historia sino que la harán porque “con Julio César, arde Roma”. EFE

mav/ajs/ie

(foto)