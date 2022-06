Abdeslam en el juicio por los atentados de París: "Si me condenan por asesinato comenten una injusticia"

París, 27 jun. Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos que cometieron los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y Saint-Denis, dijo este lunes en el proceso que se sigue en Francia que la pena de cadena perpetua solicitada contra él por la Fiscalía "es injusta".

"En este tribunal he reconocido que no soy perfecto, que he cometido errores. Pero no soy un asesino. Si me condenan por asesinato, cometen una injusticia", aseguró durante su alegato final en la última sesión del juicio ante el tribunal.