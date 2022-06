Previsiones Deportes AFP de las 21H00 GMT

- TENIS

Wimbledon, Reino Unido:

Wimbledon, sin puntos pero con el prestigio y el récord de 'Grandes' en juego

Aunque no otorgará puntos para la clasificación mundial, y se verá privado de algunos de los mejores jugadores, Wimbledon sigue siendo el torneo más prestigioso del año y desde el lunes relanza la carrera por el récord entre Rafael Nadal y Novak Djokovic, arbitrada por Matteo Berrettini.

Por Igor GEDILAGHINE

(Tenis ATP WTA ENG Wimbledon 2022 Presentación, 775 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, INFOGRAFÍA

Wimbledon, Reino Unido:

¿Es aún posible volver a ver a Serena Williams ganar grandes títulos?

Regresos por todo lo alto, Serena Williams ha vivido unos cuantos: después de lesiones, de una enfermedad, de un embarazo... la estadounidense siempre ha sido capaz de volver a ser la patrona del circuito, pero ¿podrá lograrlo esta vez en Wimbledon, ya con 40 años y después de un año sin jugar?

Por Igor GEDILAGHINE

(Tenis WTA Wimbledon 2022 GBR Enfoque, 800 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

Wimbledon, Reino Unido:

Wimbledon, el cabo al que se agarra Djokovic esta temporada de pesadilla

Expulsado de Australia, derrotado en cuartos en Roland Garros, presumiblemente no podrá participar en el US Open al no estar vacunado contra el covid-19, y en caída en la clasificación ATP, a Novak Djokovic sólo le resta Wimbledon para salvar una temporada de pesadilla.

Por Igor GEDILAGHINE

(Tenis Wimbledon 2022 SRB Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

Wimbledon, Reino Unido:

Los grandes ausentes de la edición 2022 del torneo de tenis de Wimbledon

Numerosos tenistas vas a faltar a la cita de Wimbledon, torneo que se disputará del 27 de julio al 10 de julio, ya sea por razones políticas, físicas o deportivas.

(tenis 2022 Wimbledon Recuadro, 515 palabras - Ya transmitido)

- FÚTBOL

Campeonatos latinoamericanos

Sao Paulo:

Resumen de la decimocuarta fecha del Brasileirao de 2022

(Fbl BRA Resumen, 500 palabras - Hacia las 23H00 GMT)

Buenos Aires:

Resumen de la quinta fecha de la liga argentina de 2022.

(Fbl ARG Resumen, 400 palabras - Hacia las 02H30 GMT del lunes)

Carson, Estados Unidos:

Comentario del partido entre Atlas y Cruz Azul por la Supercopa de la liga mexicana.

(Fbl MEX Nota, 400 palabras - Hacia las 03H00 GMT del lunes)

Premundial Sub-20 de la Concacaf

Tegucigalpa:

Resumen de los octavos de final en el Premundial Sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para el Mundial de la categoría Indonesia-2023 y los Juegos Olímpicos de París-2024.

(Fbl Premundial Sub20 Concacaf HON, 400 palabras – Hacia las 05H00 GMT del lunes)

- MOTOCICLISMO

Aseen, Países Bajos:

Bagnaia gana en Países Bajos, Quartararo abandona y se reabre la lucha por Mundial de MotoGP

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati) conquistó con comodidad el Gran Premio de Países Bajos, este domingo en Assen, beneficiado por el abandono del francés Fabio Quartararo (Yamaha), que sigue líder del Mundial de MotoGP pero con la lucha por el título de nuevo abierta.

(Moto Mundial NED Nota, 575 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

- BÁSQUETBOL

Pekín, China:

Veinte años después, China sigue buscando a su nuevo Yao Ming

Icono del básquet, filántropo, embajador cultural: ningún otro deportista chino ha dejado tanta huella a nivel internacional como Yao Ming, el gigante de 2,29 metros que aterrizó en la NBA hace justo 20 años.

Por Matthew WALSH

(Básquet CHN NBA Enfoque, 725 palabras - Ya transmitido)

FOTOS ARCHIVO, VIDEO ARCHIVO

iga-dam/mcd/ma