Lyles frena al fenómeno Knighton en los 200m del campeonato de atletismo de EEUU

El monarca mundial Noah Lyles venció este domingo al joven Erriyon Knighton en la final de los 200 metros del campeonato de atletismo de Estados Unidos, que se celebra en Eugene (Oregón), consolidándose como gran favorito en el Mundial que se disputará en julio en el mismo escenario.

Lyles, de 24 años, se impuso en la final del domingo con un tiempo de 19.67 segundos, con Erriyon Knighton (19.69) siguiéndole de muy cerca.

Con apenas 18 años, Knighton es una de las grandes sensaciones del atletismo desde que el pasado 30 de abril logró un asombroso tiempo de 19.49 en Baton Rouge (Luisiana).

Esa marca lo convirtió en el cuarto velocista más rápido de la historia en la disciplina, solo superado Usain Bolt, Yohan Blake y Michael Johnson.

Este domingo, Knighton amagó con dar otra gran sorpresa al tomar una amplia ventaja respecto a Lyles al salir de la curva en el Hayward Field de Eugene.

Pero el campeón mundial se rehízo con un gran esprint final para llevarse el triunfo en el campeonato, donde también se deciden los representantes estadounidenses en el Mundial (15-24 de julio).

"Hago lo que sea necesario para ganar", recalcó Lyles. "Erriyon me superó en la curva, no me preocupó. Me dije que lo iba a alcanzar, que iba a aprovechar el resto de esos 100, y eso es lo que hice".

Fred Kerley, campeón el viernes de los 100 metros de este campeonato, fue tercero en 19.83 y logró la última plaza para el Mundial.

De esta forma Kerley podrá buscar el doblete en los 100 y 200 metros en el Mundial, una hazaña que descartó intentar Christian Coleman.

El campeón mundial de los 100 metros, quien se perdió los Juegos de Tokio-2020 al ser sancionado por incumplir los protocolos antidopaje, decidió no tomar la salida en las semifinales de los 200 metros.

- Richardson fuera de 200 metros -

En los 200 metros femeninos, Abby Steiner continuó su trayectoria ascendente con una victoria en 21.77 segundos, mejorando en tres centésimas su propia mejor marca mundial del año.

Steiner superó en la final a Tamara Clark (21.92) y a Jenna Prandini (22.01), mientras Gabby Thomas, medallista de bronce en Tokio, fue octava.

Thomas, que arrastraba un problema de isquiotibiales, se comprometió entre lágrimas a seguir entrenando para completar la temporada en la Liga de Diamante.

La joven Sha'Carri Richardson no llegó a competir por los boletos al quedar eliminada en las semifinales de la mañana.

Esta prueba era la última oportunidad de Richardson de clasificar al Mundial en una prueba individual después de quedar eliminada en los 100 metros.

Para competir en su primera cita mundialista, a la atleta texana solo le queda la opción de ser escogida para una prueba de relevos.

Richardson causó sensación el año pasado en las pruebas de clasificación a Tokio-2020 al correr en 10.64 segundos en la semifinal (con la ayuda del viento) e imponerse después en la final.

Poco después la velocista fue despojada de su boleto olímpico y sancionada por consumo de marihuana.

- Duelo Mu contra Wilson -

En otras pruebas, Rai Benjamin, medallista de plata en el Mundial de 2019 y en Tokio-2020, logró el mejor tiempo de la temporada al ganar los 400 metros vallas en 47.04 segundos.

Benjamin, que mejoró el anterior récord del año del brasileño Alison Dos Santos (47.23), se prepara para vengar su derrota ante Karsten Warholm en la final de Tokio.

En los 110 metros vallas Devon Allen, futuro receptor de los Philadelphia Eagles de la NFL, consiguió un boleto al Mundial al terminar en la tercera posición con 13.09 segundos.

Daniel Roberts fue primero con 13.03 y Trey Cunningham segundo con 13.08 en una carrera en la que no compitió Grant Holloway, clasificado automáticamente a Eugene por su condición de vigente campeón mundial.

En su turno Athing Mu, actual campeona olímpica, resistió el desafío de Ajee Wilson para ganar los 800 metros femeninos en 1:57.16.

Mu se impuso en emocionante final a Wilson (1:57.23), quien llegó a superarla brevemente a falta de unos 40 metros para el final.

En el lanzamiento de peso femenino, Chase Ealey logró la mejor marca del año con 20,51 metros.

Christian Taylor, oro olímpico en Londres-2012 y Rio-2016, fue quinto en triple salto con 16,54 metros pero tiene boleto garantizado a Eugene para defender su título mundial.

