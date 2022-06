Loquillo y Paul Carrack cierran con sus clásicos el BBK Bilbao Music Legends

Bilbao, 25 jun. Loquillo y Paul Carrack han sido los encargados de cerrar la quinta edición del BBK Bilbao Music Legends con dos destacadas actuaciones en las que los asistentes al festival han podido disfrutar de algunos de los temas clásicos de ambos artistas.

Tras sustituir a última hora a Alan Parsons, Loquillo ha protagonizado la última actuación de la jornada con un concierto en el que no han faltado algunas de las canciones de la época en la que saltaba a los escenarios arropado por Los Trogloditas que ya son auténticos clásicos.

De gira con su último disco, “Diario de una tregua”, del que han sonado “El rey” y “La libertad”, Loquillo ha interpretado, entre otras canciones, “Los buscadores”, que ha abierto el concierto, “El hombre de negro”, “Memorias de jóvenes airados” o “El rey del glam”, con el que ha puesto a bailar al pabellón.

Sin embargo, como no podía ser de otro modo, las piezas que más han agradado han sido clásicos como “El rompeolas”, con un José María Sanz “Loquillo" cigarrillo en mano, “Carne para Linda”, en la que ha bajado del escenario para cantar junto al público en la pista, “La mataré” o “El ritmo del garaje”, que el público ha maullado, como gatos.

Después ha llegado el potente “Feo, fuerte y formal”, otro de los temas destacados de la velada, tras el cual Loquillo ha presentado a los miembros de la banda y ha agradecido la invitación del festival para actuar en el mismo, así como “las muestras de cariño” que viene recibiendo “desde hace un año”.

Para finalizar su actuación, ha reservado otro de esos clásicos inolvidables, “Cadillac solitario”, que ha puesto el broche de oro a un concierto en el que Loquillo y su banda han desplegado en el escenario una energía que ha contagiado a un público que se ha ido satisfecho.

Le ha precedido Paul Carrack, que ha sorprendido a todos y ha aparecido en el escenario cinco minutos antes de lo previsto con su guitarra para dar un “buenas noches” al público y comenzar su actuación con “Don't shed a tear”, a la que ha seguido la preciosa “Tempted”, de su época con Squeeze.

Desde su teclado, presidiendo el escenario, Carrack ha guiado un concierto que ha dejado disfrutar de su prodigiosa voz, en canciones como la emotiva “Satisfy my soul”, uno de sus clásicos, o el “Love will keep us apart”, composición del británico que grabaron los Eagles.

Su último disco, “One on one”, publicado el pasado año, ha estado presente en la primera mitad de la actuación con las canciones “When love is blind”, con papel destacado de la guitarra y el saxo, y “Shame on you, shame on me”, con el tema “Eyes of blue” intercalado entre ambas.

El “Bet your life”, en el que la banda y el propio Carrack han demostrado su destreza instrumental, ha dado paso a los grandes temas, encabezados por la canción escrita para los Eagles, a la que ha seguido “The living years”, de su etapa con Mike + The Mechanics, una de las más aplaudidas de la noche.

Después ha llegado la adaptación del “Groovin’” de The Young Rascals, el más reciente “You make me feel good” y el exitoso “How long”, de su etapa al frente del grupo Ace, coreada por un entusiasta público que ha disfrutado a continuación del “Over my shoulder”, de Mike + The Mechanics.

Y para finalizar el “Set me free”, de su último disco, y su versión del “What's going on”, de Marvin Gaye, con el que que Paul Carrack ha puesto el punto final a una actuación en la que el público ha disfrutado de la calidez de su voz y revivido algunas de sus canciones más recordadas.

