La chilena Villalón y el colombiano Reyes ganan la prueba de ciclismo de ruta

Valledupar (Colombia), 26 jun. La ciclista chilena Aranza Villalón y el pedalista colombiano Aldemar Reyes ganaron para sus países medalla de oro en la prueba del ciclismo de ruta en los XIX Juegos Bolivarianos, que se disputan en Valledupar.

En la prueba femenina, Villalón cruzó primera la meta con un tiempo de 3 horas, 23 minutos y 26 minutos. La plata fue para la ecuatoriana Myriam Núñez, quien ya había ganado la presea dorada en la contrarreloj. La colombiana Ana Cristina Sanabria se quedó con el bronce tras completar el trazado de 107.3 kilómetros.

La ciclista austral, que sorpresivamente no defendió en la crono su título obtenido en los Bolivarianos de 2017, estuvo más fuerte que sus rivales en los últimos kilómetros de la prueba que partió de la Gobernación del César, en el centro de Valledupar, y tuvo su meta en el municipio de Pueblo Bello, en el pie de la Sierra Nevada de Santa Marta.

"Ganar ha sido muy difícil. El trayecto al principio fue bastante tranquilo, después con un poco de ataque, pero la fuga no llegó a cabo. La subida dejó a cada uno en su lugar. Pude haber ganado la crono también, pero el Comité Olímpico no me ayudó", dijo la chilena a periodistas.

Agregó: "Esta es la revancha que tuve, llevarme este oro. Le agradezco mucho al equipo, a todas ellas por haber hecho el trabajo al pie de subida y lograr yo rematar en el sprint".

Por su parte, el colombiano Reyes pudo conquistar el oro, con un tiempo de 3 horas, 33 minutos y 16 minutos, gracias a la estrategia que los locales desplegaron un trabajo intenso para controlar la fuga que se armó con 15 corredores mucho antes de enfrentarse a un muro a pocos kilómetros de la meta.

La plata fue para el colombiano Rodrigo Contreras para que los locales continuaran con su cosecha en ciclismo con seis medallas, mientras que el ecuatoriano Jefferson Cepeda completó el podio.

"Fue una carrera bastante loca al principio. La fuga no nos convenía y tuvimos que poner al equipo a perseguirla. Al comienzo de la subida los alcanzamos y decidimos atacar para buscar las medallas", sostuvo Reyes.

La carrera se disputó sobre los 170,8 kilómetros entre los municipios de Valencia, Aguas Blancas, Mariangola, Caracolí y Pueblo Bello.