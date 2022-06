Denuncian en EEUU que Cuba niega el regreso a la isla de opositora Omara Ruiz

Miami, 26 jun. El gobierno cubano negó el regreso a la isla de la opositora Omara Isabel Ruiz Urquiola, quien estaba en tratamiento médico en Estados Unidos y se enteró de la negativa cuando intentó abordar un vuelo en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida), denunció este domingo el Centro para una Cuba Libre (CFC, en inglés).

"No puedo predecir lo que me va a pasar porque estoy en shock. No me esperaba tanta arbitrariedad", señaló en un comunicado del CFC la opositora.

"Mis propiedades están en Cuba, mi madre, mis animales, mi vida, todo está en Cuba y deciden que no puedo entrar", se lamentó la profesora universitaria, quien en noviembre pasado recibió en Miami la Orden Calixto García por la Libertad y el Valor que concede la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), junto con el también opositor Roberto Jesús Quiñones Haces.

La opositora, sobreviviente de cáncer, recordó que en esta ocasión llegó a Estados Unidos "por un tema médico, se cumplió, me recuperé y no me dejan ir a mi casa".

El Centro para una Cuba Libre subrayó que la opositora llegó al aeropuerto este sábado con sus documentos en regla para regresar a su país y una representante de la aerolínea Southwest le dijo que no podía abordar el vuelo por instrucciones del gobierno cubano.

La organización condenó "esta negación arbitraria de un derecho humano fundamental y llama a la comunidad internacional a responsabilizar a La Habana", afirmó John Suárez, su director ejecutivo.

"Toda persona tiene derecho a la libertad de circulación y residencia dentro de los límites de cada Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país", se quejó Suárez.

"El gobierno cubano viola sistemáticamente este derecho humano universal", agregó.EFE

