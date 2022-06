Status Quo despliega toda su energía en el BBK Bilbao Music Legends

Bilbao, 24 jun. Los británicos Status Quo han encabezado el cartel de la primera jornada del festival BBK Bilbao Music Legends con una actuación en la que la veterana banda ha puesto sobre el escenario toda la energía de su rock and roll para disfrute de sus seguidores.

Convertidos en todo un icono tras cerca de 60 años de carrera musical, Status Quo ha embarcado a los asistentes al festival bilbaíno en un viaje a lo mejor del rock and roll de la década de los 70 y 80 con temas legendarios que han hecho disfrutar a varias generaciones.

Canciones como “Caroline”, “What you're proposing”, “In the army now”, “Down down”, “Whatever you want” o “Rockin' all over the world” han sonado en un BBK Bilbao Music Legends renovado que ha regresado tras la ausencia obligada por la pandemia de Covid-19.

En su quinta edición, el festival ha cambiado de ubicación y ha abandonado el centro La Ola de Sondika, al aire libre, para trasladarse al Bilbao Arena, un recinto cerrado en la capital vizcaína.

Lo que no ha cambiado es la filosofía de un evento de aforo mediano, que huye de las aglomeraciones, con un único escenario y cinco actuaciones por día con artistas considerados leyendas del rock, el blues o el soul en un cartel que se completa con músicos internacionales y nacionales.

Anari, voz destacada en la escena musical vasca con una larga trayectoria desde que publicara su primer disco en 1986, y la polifacética Maika Makovski, con una actuación vigorosa que ha gustado al público, han sido los representantes nacionales antes de las bandas internacionales.

El primero de esos grupos internacionales en subir al escenario del festival ha sido Girlschool, la banda de rock femenina más antigua que continúa en activo después de haber surgido en 1978 dentro de la denominada nueva ola del heavy metal y rock duro británicos.

Han ofrecido una contundente actuación con la complicidad del público gracias a temas como “Demolition boys”, “Nothing to lose” o “Take it all away”, de su primer disco, “Demolition” (1980), o “C'mon, let's go”, “Hit and run” o “Emergency”, con el que han regresado a su primer trabajo para cerrar su paso por el BBK Bilbao Music Legends.

Pero la leyenda de esta noche, sin lugar a dudas, ha sido Status Quo con un sonido reconocible y temas convertidos en auténticos himnos que todos los amantes del rock han tarareado en alguna ocasión.

Los de Francis Rossi han arrancado la actuación con “Caroline”, recibida con júbilo por un pabellón predispuesto a disfrutar de los ritmos rocanroleros y el boogie rock de los británicos, que han continuado con temas de los setenta como “Rain”, “Little lady” o el guitarrero “Softer ride”.

Rossi, bromista y hablador durante la actuación, ha sabido llevarse a su terreno a un público que no ha dejado de corear y bailar al ritmo de “Hold you back” o una potente “What you're proposing”, a la que han encadenado, sin pausa, “Down the dustpipe”, “Wild side of life”, “Railroad” y “Again and again”.

Temas más recientes como “The oriental “ o “Cut me some slack” y “Liberty lane”, estos dos de su último disco “Backbone”, publicado en 2019, han dado paso de nuevo a las canciones que encumbraron a Status Quo en los 70 y 80, como el inevitable “In the army now”.

Sin descanso han atacado “Roll over lay down”, para subir todavía más la potencia con “Down down” y rematar con “Whatever you want”, que ha desatado la locura en el pabellón, antes de otro de los clásicos del rock, el “Rockin' all over the world” que ha puesto a bailar y cantar al pabellón entero.

En los bises, un único tema, “Paper plane”, con el que los británicos han despedido una actuación que ha llevado la potencia guitarrera a un renovado BBK Bilbao Music Legends que este sábado, en la segunda y última jornada, tendrá, entre otros, a Paul Carrack y Loquillo. Juan José Gutiérrez Cuesta