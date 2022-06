Nadal: "Confío en llegar competitivo"

Londres, 25 jun. El tenista Rafael Nadal afirmó este sábado que confía en llegar competitivo al comienzo de Wimbledon después de seis días entrenando en la hierba del All England Club.

"Estoy disfrutando de jugar en hierba tres años después", dijo Nadal en su primera rueda de prensa en tres años en Wimbledon. "Si estoy aquí es porque las cosas van bien, si no, no estaría. Estoy contento".

El balear, que no jugó en 2020 por el torneo suspendido por la pandemia y en 2021 para descansar tras Roland Garros, disputará su primer encuentro el martes, ante el argentino Francisco Cerúndolo, sin haber jugado partidos oficiales en esta superficie, pero con dos exhibiciones en Hurlingham en el bolsillo.

"No sé cómo llego realmente, es difícil de predecir. Es el torneo probablemente más difícil de predecir. Es una superficie complicada en la que necesitas pasar días en ella. No he jugado nada en tres años, esto lo hace extra complicado. La memoria es importante, la memoria que tienes más reciente ayuda sobre la superficie. Dentro de lo que cabe ha sido una semana lógica, con momentos mejores y momentos peores, claramente en una línea ascendente".

"He entrenado bastante. Ayer hice un desastre de entreno, me levanté con los ojos cansados, pero luego jugué bien. Hoy también he entrenado bien Lo más importante es que los momentos malos en pista cada vez sean más cortos. Los partidos me han ido bastante bien, he entrenado con gente exigente. Confío en llegar competitivo", matizó el manacorense.

Nadal se mostró cansado de hablar sobre el pie y los problemas que ha tenido en él y aseveró que durante el torneo espera hablar solo de tenis.

"Puedo caminar normal todos los días, cuando me despierto no tengo ese dolor que tuve durante un año y medio. En entrenamiento en general he estado mejor. En las últimas semanas no he tenido un día de estos que me duele terrible. En general, soy positivo".

Sobre los primeros seis meses de la temporada, Nadal fue claro: "El pasado es el paso y el deporte y la vida pasan muy rápido. No soy muy de pensar en lo que has conseguido, es algo que ha pasado, que va a estar en mi museo durante el resto de mi vida, me hace estar orgulloso de ello. Los seis primeros meses no han sido fáciles incluso con todo lo que he conseguido por el pie. No diría que es un drama, hay otra cosas peores en la vida, aquí solo estamos jugando al tenis. Ha sido duro entrar en pista con dolor y no saber si iba a poder terminar el entrenamiento o el partido".

Además, Nadal habló sobre las condiciones del torneo y sus preferencias en cuando a las pelotas que se utilizan en el campeonato inglés.

"La bola es muy pesada, es una bola distinta a la que estamos acostumbrados. Estos años es un poco más hueca que hace diez años. La tendencia es jugar con bolas más pinchadas. A mí me parece un error desde el punto de vista tenístico. Se juegan todos los puntos iguales. Lo que no me gusta del cambio de tendencia es que se repiten demasiado los puntos. La gente le pega desde cualquier lugar porque no hay sensación de fallo. Aquí esta sensación se multiplica, explicó el balear.

"Con una bola tan pesada es importante moverte bien, poder colocarte bien. Después es una pista que no te da para pensar mucho, cuando te viene la bola tienes que pegar con determinación, si piensas mucho te atacan o cometes errores. Eso te lo da los automatismos y la confianza". EFE.

msg/jl