Jorge Martín: "Nos faltan un par de décimas"

Assen (Países Bajos), 25 jun. El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), tercero en la clasificación oficial de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos en el circuito TT Assen, reconoció tras la misma que le "faltan un par de décimas de segundo", pero afirmó que puede "luchar por el podio".

"Viendo los cuartos entrenamientos libres y los ritmos de Fabio y Pecco veo que nos faltan un par de décimas de segundo, pero creo que podemos luchar por el podio y si hacemos una buena salida estar peleando con ellos", dijo.

"La verdad es que yo iba detrás de Bezzecchi, y él iba detrás de Fabio. Íbamos bastante rápido y pensé que podía mejorar un poquito en la segunda tanda, pero cuando iba mejorando, en la curva cuatro fallé y me caí, a pesar de que me levanté y continué para conseguir al final un 1:32, con fallos en el manillar y los alerones destrozados", explicó sobre la sesión.

"En términos generales me siento bien en todos los circuitos. Hay un par de curvas donde me falta un poco y que espero mejorar un poquito. Y si soy capaz de mejorar un poco creo que podré estar con ellos. Normalmente me siento mejor que en el cuarto libre y espero encontrar algo más en el warm up para estar lo mejor posible", asegura convencido el piloto natural de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

De su rendimiento señaló: "Lo que ha cambiado es la experiencia. Es mi segunda temporada en MotoGP y también es verdad que el carenado de la moto nos ha ayudado en este tipo de circuitos, con esos cambios de dirección. Y en cuanto a la condición física hemos mejorado y se va subiendo el listón".

"Esta es la última carrera antes del verano y tenemos que estar al ciento por ciento, a mi me gustan más las carreras en las que tienes que gestionar, en las que tienes que contemplar el aspecto físico, pues yo trabajo con un ritmo cardíaco alto y Montmeló y Sachsenring son dos circuitos muy exigentes, pero hemos dado el tipo, así que en este también", reconoce Jorge Martín. EFE

JLL/sab