Fritz vuelve a reinar en Eastbourne

Redacción deportes, 25 jun. Taylor Fritz, tercer favorito, tres años después de conseguir su primer título, volvió a reinar sobre la hierba de Eastbourne, al imponerse este sábado en la final del torneo inglés en el duelo de bombarderos ante su compatriota Maxime Cressy, por 6-2, 6-7 (4) y 7-6 (4), en dos horas y quince minutos.

Taylor Fritz (n.14 ATP) y Max Cressy (n.60) no se habían enfrentado aún en el circuito profesional y, desde luego, más duro no pudo ser entre ambos un partido que estuvo marcado por la potencia del saque de uno y otro. La prueba es que se registraron más de un docena de juegos en blanco, que sólo se hubo dos roturas del servicio (ambas en el primer set en favor de Fritz) y que el este sábado ganador no concediera una sola bola de rotura a su rival.

Para Fritz (17 puntos directos de saque y ninguna doble falta) se trata del tercer torneo de su carrera profesional, el segundo en Eastbourne, donde estrenó su palmarés en 2019, Es su segundo en 2022, tras haberse impuesto al español Rafa Nadal en la final de Indian Wells.

Cressy (11 puntos directos de saque y 8 dobles faltas) sigue sin estrenar su palmarés de títulos, sumando ya su segunda derrota en una final, pues con anterioridad cayó en la de Melburne, este año y, curiosamente. superado por Nadal. EFE

