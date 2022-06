Djokovic no se vacunará

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Novak Djokovic sabe que, tal como están las cosas, Wimbledon será su último torneo de Grand Slam de 2022. No podrá jugar en el US Open porque no ha recibido la vacuna contra el COVID-19 y no se le permitirá entrar a Estados Unidos como extranjero no vacunado.

“Eso es una motivación adicional para jugar bien aquí”, dijo el serbio de 35 años el sábado en el All England Club.

Djokovic inició la temporada empatado con Rafael Nadal y Roger Federer en 20 Grand Slams, el récord masculino. Pero su decisión de no vacunarse provocó su deportación de Australia en enero, y Nadal elevó su cuenta a 21.

Después, Nadal venció a Djokovic en cuartos de final del Abierto Francés en camino a ganar su 22do título de Grand Slam.

El lunes, Djokovic tendrá el honor de poner en marcha la competencia en la Cancha Central por ser el defensor del título. Es el primer preclasificado y buscará su cuarto título consecutivo y séptimo en total aquí.

“Espero tener un muy buen torneo, tal como en las tres ediciones anteriores. Y después tendré que esperar. Me encantaría ir a Estados Unidos, pero hasta hoy no es posible”, dijo Djokovic, que se ha enfermado de COVID-19 dos veces. “No es mucho lo que puedo hacer. Quiero decir que corresponde al gobierno de Estados Unidos decidir si permite que gente no vacunada entre al país”.

Un periodista observó que Djokovic tiene tiempo para vacunarse antes de que comience el torneo en Flushing Meadows el 29 de agosto, y preguntó si ha “cerrado del todo su mente a esa posibilidad”.

“Sí”, dijo Djokovic.