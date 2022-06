Viernes, 24 de juio de 2024 (08.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Rusia culpa a EEUU de restricciones al tránsito en el enclave de Kaliningrado

Moscú. Rusia culpó hoy a EEUU de estar detrás de las restricciones impuestas por Lituania al tránsito de ciertas mercancías sancionadas por la Unión Europea (UE) en el enclave ruso de Kaliningrado, que Moscú califica de bloqueo. "No es una coincidencia casual la prohibición al tránsito ferroviario de un amplio espectro de cargas a través de Kaliningrado tomada por Occidente bajo el dictado de la Administración de la Casa Blanca y la prohibición de un vuelo especial para sacar a nuestros diplomáticos de EEUU", señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, en un comunicado.

UE CUMBRE RUSIA

Rusia espera que estatus europeo de Ucrania y Moldavia no cause más problemas

Moscú. El Kremlin espera que la concesión a Ucrania y Moldavia del estatus de países candidatos a entrar en la Unión Europea (UE) no cause más problemas a Rusia, declaró hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. "Para nosotros es muy importante que todos estos procesos no nos creen más problemas ni creen más problemas entre dichos países y nosotros. Ya tenemos suficientes problemas", afirmó en su rueda de prensa diaria.

MOLDAVIA UE

Sandu dice que candidatura de Moldavia a la UE es "la luz al final del túnel"

Moscú. La presidenta moldava, Maia Sandu, afirmó hoy que la concesión a Moldavia del estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea (UE) es una "la luz al final del túnel" y un objetivo por cuya consecución la instituciones y la sociedad del país han trabajado durante años. "El estatus de país candidato nos marca una dirección clara de desarrollo y, lo que es más importante, nos da esperanza. Somos un país pequeño que estará más seguro en la familia de la UE", dijo la mandataria en una comparecencia prensa dedicada a la decisión adoptada este jueves por los Veintisiete.

AFGANISTÁN TERREMOTO

UNICEF indica que al menos 121 niños fallecieron en el seísmo en Afganistán

Ginebra. Al menos 121 de los más de mil fallecidos en el terremoto ocurrido esta semana en el este de Afganistán son niños, así como 67 de los más de 1.600 heridos, informó hoy el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Las cifras de víctimas podrían aumentar a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate, destacó el representante de UNICEF en Afganistán, Mohamed Ayoya, en una rueda de prensa por videoconferencia para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.

ISRAEL PALESTINA

Investigación ONU apunta a que Abu Akleh fue asesinada por fuerzas israelíes

Ginebra. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos afirmó hoy que "todas las informaciones recopiladas" por sus investigadores independientes apuntan a que la periodista de Al Yazira Shireen Abu Akleh, asesinada en mayo en la ciudad palestina de Yenín, murió por disparos de fuerzas de seguridad israelíes. "Los disparos no provinieron de palestinos armados, como inicialmente defendieron las autoridades israelíes", añadió hoy en una rueda de prensa la portavoz de la oficina de la ONU Ravina Shamdasani, quien consideró "alarmante" que Israel no haya iniciado aún una investigación criminal sobre el asesinato.

ESPAÑA INMIGRACIÓN

Decenas de migrantes entran en Melilla tras saltar frontera con Marruecos

Melilla (España). Varias decenas de migrantes entraron este viernes en la ciudad española de Melilla (norte de África) tras romper el paso fronterizo con Marruecos, según informó la Delegación del Gobierno español. Los agentes de la Guarda Civil que vigilan la frontera detectaron a primera hora de la mañana a un grupo de unas 400 personas que desde territorio marroquí se aproximaban a la valla fronteriza.

POLONIA MIGRACIÓN

Polonia dará acceso a zona fronteriza con Bielorrusia tras finalizar muro

Cracovia (Polonia). El Gobierno polaco confirmó este viernes que a partir del 1 de julio se levantarán las restricciones de acceso y circulación en la franja fronteriza con Bielorrusia, donde está a punto de concluir la construcción de un muro. El portavoz del Gobierno polaco, Stanislaw Zaryn, declaró en Varsovia que a partir de esa fecha se aplicarán "las regulaciones normales" en la frontera con Bielorrusia y se permitirá el acceso a la zona de exclusión, de 3 kilómetros de ancho, vetado ahora a no residentes.

IRÁN ISRAEL

Irán califica de "ridículo" afirmar que quiera atacar israelíes en Turquía

Teherán. Irán calificó este viernes como “ridículas” las acusaciones de Israel de que planeaba atacar a ciudadanos israelíes en Turquía, tal y como afirmó ayer el primer ministro en funciones israelí, Yair Lapid. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzade, afirmó que las acusaciones son “ridículas” y que tienen como objetivo “destruir las relaciones entre los dos países musulmanes", Irán y Turquía.

CRISIS CLIMÁTICA

Relator ONU: el cambio climático causa ya más desplazados que los conflictos

Ginebra, 24 jun. El cambio climático causa ya más desplazados que los conflictos, advirtió hoy el nuevo relator de la ONU para la protección de los derechos humanos ante el calentamiento global, Ian Fry, en su primera comparecencia ante la prensa. "Una intolerable marea de personas se ve obligada a moverse a consecuencia del cambio climático", afirmó Fry, quien recordó que en 2021 los desplazados internos en el mundo ascendieron a 59 millones por distintas causas, aunque la principal fue el calentamiento global y sus efectos.

POMPEYA ARQUEOLOGÍA

Una nueva sorpresa en las excavaciones de Pompeya: una tortuga con su huevo

Roma. Los restos de una tortuga terrestre con su frágil huevo aun en el interior poco antes de que pudiera ser depositado es la nueva sorpresa que han deparado las excavaciones que se siguen realizando en Pompeya, la ciudad del sur de Italia arrasada por la erupción del Vesubio en el 79.d.C. Según informaron hoy los responsables del área arqueológica, de la tortuga se puede apreciar casi intacta la cabeza, el caparazón y una de las patas, y es "una valiosa pista arqueológica de la última fase de la vida en Pompeya, después del violento terremoto en el 62 d.C. y antes de la fatídica erupción del año 79". EFE

alf