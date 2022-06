Petro y Duque se reúnen para comenzar una transición tranquila en Colombia

Bogotá, 23 jun. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se reunió este jueves por primera vez desde que ganó las elecciones con el actual mandatario, Iván Duque, contacto que tuvo lugar en la Casa de Nariño y que supone el inicio de una transición tranquila hacia el primer gobierno de izquierda del país.

Ninguno de los dos hizo declaraciones sobre este trascendental encuentro que abre el camino para que Petro, de la coalición Pacto Histórico, asuma el próximo 7 de agosto como presidente para el periodo 2022-2026, pero sí fueron divulgadas fotografías en las que les ve sonrientes a ambos.

Sobre la reunión, Duque manifestó en redes sociales que fue "un encuentro" en el que conversaron "sobre el inicio del proceso de empalme" que realizarán de "manera armónica, institucional y transparente".

Al final de la cita, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo a los periodistas que se trataron asuntos relacionados con el protocolo de posesión, las finanzas públicas y detalles del proceso de transición que sigue entre los equipos del Gobierno saliente y entrante, que comenzará mañana mismo.

Restrepo detalló que le entregó al presidente electo el marco fiscal de mediano plazo que "recoge las cifras más importantes de las finanzas" del país, del estado de financiación, "de la realidad de crecimiento y en general de la realidad macroeconómica colombiana".

Poco después Petro, que fue guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19), publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que habla del encuentro con Duque, con una referencia a la espada del Libertador Simón Bolívar, cuyo robo de un museo en Bogotá fue la primera acción de ese grupo armado en los años 70, y que posteriormente fue devuelta.

"Reunido con el presidente Duque. Me mostró la mítica espada de Bolívar que entregamos. Ahora la cuidaré y haré que el pueblo colombiano la pueda ver y ser su dueño", manifestó Petro.

SIN CONTRATIEMPOS

El encuentro se dio después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregara este mismo jueves las credenciales de presidente electo a Petro y a su vicepresidenta, Francia Márquez, ganadores de la segunda vuelta del pasado domingo, quienes aseguraron en ese acto que así "comienza la era del cambio".

Petro llegó a la Casa de Nariño y fue recibido en la puerta por el ministro Restrepo; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz, y la jefa de Gabinete de la Presidencia, María Paula Correa.

En un video divulgado por la Presidencia también se ve a Petro y a Duque caminando por un pasillo de la Casa de Nariño para luego pasar a una sala en donde se sentaron a conversar.

AJEDREZ POLÍTICO

Petro, un experimentado político que lleva más de 20 años en el Congreso donde ha sido representante a la Cámara y senador, se ha movido en los últimos días en busca de acercamientos para consolidar lo que ha llamado el "gran acuerdo nacional".

En el camino de ir ubicando las piezas en el ajedrez político en el Congreso, el Pacto Histórico postuló hoy al senador electo Roy Barreras, uno de los alfiles de Petro en la campaña, para la presidencia del Senado.

"De manera concertada, democrática y dialogada, desde el Pacto Histórico hemos decidido postular a Roy Barreras para la presidencia del Senado de la República", escribió en redes sociales María José Pizarro.

La parlamentaria de izquierdas añadió que priorizarán las reformas que se han "propuesto por encima de cualquier aspiración personal o partidista".

Barreras es un curtido político que ya fue presidente del Senado, posición que ocupó entre 2012 y 2013 cuando fue uno de los promotores de la paz con la entonces guerrilla de las FARC.

Pese al anuncio de Pizarro, el senador Alexander López, del Polo Democrático, que hace parte del Pacto Histórico, salió a la palestra negando que el nombre de Barreras para el cargo hubiese sido concertado, dejando ver las primeras fisuras en las filas de Petro.

"María José, lo de Roy Barreras, ni democrático, ni concertado, ni dialogado fue, si vas informar aférrate a la verdad. Esperaba más de usted, seguiremos luchando por el cambio", escribió López, quien también aspiraba a esa posición.

Otro escudero de Petro, el senador Gustavo Bolívar, también exteriorizó su desacuerdo con el nombre de Barreras pues había postulado su nombre.

"Respeto y acato la decisión pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la 'experiencia' pero no, No, representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto", dijo Bolívar el Twitter.

RESPALDOS LEGISLATIVOS

El presidente electo sabe que para tener margen de gobernabilidad y para que sus proyectos de cambio no naufraguen es necesario hacer alianzas para lograr mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes.

En esa dirección ya logró el respaldo del Partido Liberal, según anunció el jefe de esa fuerza, el expresidente César Gaviria (1990-1994).

Desde el punto de vista político ese apoyo es bueno porque los liberales tienen 14 escaños en el Senado y 32 en la Cámara de Representantes que pueden ayudarle a Petro a conformar una mayoría legislativa.

A pesar de esos avances, Petro sigue sin dar a conocer los nombres de los ministros que lo acompañarán, movimiento que se espera con expectación pues será una señal clara para los mercados que están ansiosos por saber quién será su ministro de Hacienda. EFE

ocm/joc/jrh

(foto)(audio)(video)