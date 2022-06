México trabaja para recuperar categoría 1 en seguridad aérea

Ciudad de México, 24 jun. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su Gobierno está buscando las respuestas a las peticiones de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de Estados Unidos para que el país recupere la categoría 1 de seguridad aeronáutica.

“Se está haciendo una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos, yo espero que no vaya a haber ningún problema”, afirmó el mandatario durante su habitual rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

El jueves, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México, dijo que en los próximos 30 días la FAA dará a conocer los resultados de una revisión técnica para determinar si el país cumple con los requisitos para que se le devuelva la categoría 1.

Al respecto, López Obrador dijo que “se está buscando dar respuestas a todas las peticiones que nos hacen”.

Señaló que la decisión de mantener a México en la categoría 2 se debe a presiones de grupos de interés y denunció que hay organizaciones internacionales que no "son honestas".

Recordó que cuando se estaba discutiendo lo del espacio aéreo por la polémica de que no podrían mantenerse el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el nuevo de Santa Lucía porque había invasión del espacio aéreo, “la asociación más famosa del mundo estaba actuando de manera facciosa, no profesional”.

Señaló que detrás de la decisión de no devolver la categoría 1 en seguridad hay muchos intereses “empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en el Lago de Texcoco, no se les pasa el enojo”, dijo.

Pidió no dejarse “apantallar” y señaló que lo más importante es “actuar con honestidad, respetar el Estado de derecho, que haya libertades y desde luego no permitir la corrupción y hacer valer la justicia”, refirió.

El 25 de mayo de 2021, la FAA degradó a México a la categoría 2 del Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación Internacional (IASA).

Días después, la SICT dio a conocer que había acordado con las aerolíneas mexicanas una estrategia integral para recuperar la categoría 1 en un aspecto de seguridad aérea que otorga la FAA.

El rediseño del espacio aéreo fue una de las modificaciones que originó la construcción y entrada en operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado el 21 de marzo pasado después de tres años en construcción, obra que ha afrontado críticas por operar limitados vuelos.

El nuevo aeropuerto ha afrontado cuestionamientos de especialistas en seguridad por riesgos al compartir el espacio aéreo con el AICM y el Aeropuerto de la ciudad de Toluca. EFE

csr/si

(foto)