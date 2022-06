Los Red Bulls retan al LAFC de Carlos Vela

Chicago (EE.UU.), 23 jun. Los New York Red Bulls, en gran forma tras golear por 3-0 al New York City en el derbi de cuartos de final de la Copa 'US Open', retarán este domingo a Los Ángeles FC del mexicano Carlos Vela, en una jornada de la MLS que se abrirá de forma excepcional este viernes con el duelo entre el Orlando City y el Cincinnati.

El LAFC, líder de la Conferencia Oeste, recibirá a los Red Bulls en el intento de prolongar una racha de tres partidos sin derrotas, en la que brilló el colombiano Cristian Arango, protagonista con dos goles en los últimos dos encuentros.

Los angelinos, entrenados por Steve Cherundolo, se verán las caras con unos Red Bulls que ocupan la segunda posición en el Este y que viven un momento de entusiasmo.

Fueron protagonista de un recital de fútbol este miércoles en el contundente 3-0 endosado a los rivales neoyorquinos del City y se clasificaron para las semifinales de la Copa 'US Open' por primera vez desde 2017.

El brasileño Lucas Lima Linhares 'Luquinhas' anotó un gol en el triunfo copero y es una de las principales amenazas para el LAFC.

No jugarán este fin de semana los Galaxy de Los Ángeles, cuyo 'Clásico' californiano, como se conoce el duelo con el San José Earthquakes, fue aplazado al 24 de septiembre por un problema mecánico en el estadio Stanford.

El New York City, vigente campeón, tendrá un nuevo duelo exigente y, tras el derbi copero, visitará el campo del Philadelphia Union, tercero en el Este, a solo dos puntos del liderato.

Por su parte, el Atlanta United del delantero venezolano Josef Martínez, noveno, intentará dar continuidad al triunfo de la semana pasada frente al Inter Miami en su visita al Toronto FC de los españoles Alejandro Pozuelo y Jesús Jiménez.

Los canadienses se encuentran en una situación complicada, hundidos en la antepenúltima posición del Este, pero viven momentos de expectación por la llegada de su fichaje estrella, el italiano Lorenzo Insigne, incorporado libre procedente del Nápoles.

Entre los demás duelos de la jornada, destaca el derbi texano entre el Austin FC y Dallas del técnico español Nico Estévez.

- Programa de la jornada:

. Viernes 24:

19.30 Cincinnati-Orlando City

. Sábado 25:

15.00 Seattle Sounders-Sporting Kansas City

17.00 DC United-Nashville SC

19.30 CF Montreal-Charlotte

19.30 Toronto FC-Atlanta Utd

20.00 Houston Dynamo-Chicago Fire

20.00 Inter Miami-Minnesota

21.00 Austin FC-FC Dallas

22.00 Real Salt Lake-Columbus Crew

22.00 San Jose Earthquakes-Los Angeles Galaxy

22.30 Portland Timbers-Colorado Rapids

. Domingo 26:

15.00 Los Ángeles FC-New York Red Bulls

18.00 Philadelphia Union-New York City

20.00 Vancouver Whitecaps-New England Revolution

Horas ET (-4 GMT). EFE

