LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 4PM

Viernes 24 de junio de 2022

LO ÚLTIMO

Joe Biden fustiga la anulación de Roe vs. Wade

Congreso de EEUU envía a Biden proyecto sobre armas

México: Nueva caravana de unos 2.000 migrantes sale del sur

Colombia: Uribe acepta diálogo con Petro, su opositor

Tribunales cubanos condenan a artistas opositores

Arrestan a sospechoso de tiroteo en metro en San Francisco

Mueren 5 migrantes en estampida para entrar a Melilla, España

Creciente demanda de discos vinilo abruma a fabricantes

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

AMN-GEN EEUU-CORTE SUPREMA-ABORTO

WASHINGTON - La Corte Suprema de Estados Unidos revoca el fallo Roe vs. Wade y anula las protecciones constitucionales para el aborto que estuvieron vigentes durante casi 50 años. Los estados de la Unión Americana quedan ahora en libertad de prohibir el aborto y se espera que aproximadamente la mitad lo haga. Por Mark Sherman. 690 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-EEUU-ABORTO-VIOLENCIA: Proveedores de aborto en EEUU, en estado de “alta alerta”.

-EEUU-ABORTO-WASHINGTON: Joe Biden fustiga la anulación de Roe vs. Wade.

-EEUU-ABORTO-FAMOSOS-REACCIONES: Famosos reaccionan a fallo de Corte Suprema sobre el aborto.

-EEUU-CORTE SUPREMA-ABORTO-LO ÚLTIMO: Los acontecimientos más recientes relacionados con el fin a la protección constitucional del aborto.

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV - Tras semanas de intensos combates, las fuerzas ucranianas se retirarán de la asediada ciudad oriental de Sievierodonetsk para evitar su cerco, dice el gobernador de la región de Luhansk. Por David Keyton y John Leicester. 590 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-UCRANIA-GUERRA-UE: Ucrania celebra candidatura para adherirse a la UE.

AMS-GEN ECUADOR-PROTESTAS

QUITO - En el marco de un paro nacional convocado por los indígenas en Ecuador, una turba ataca un convoy militar y policial que buscaba liberar a vehículos particulares y camiones con alimentos, con un saldo de varios uniformados heridos de gravedad. 494 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

AMN-GEN NO FUE REAL

MONTERREY, México - Esta semana la desinformación giró en torno a los subsidios federales solicitados al Congreso por el presidente estadounidense Joe Biden para las gasolinas, el estreno del filme de Disney “Lightyear” en México y las acciones del gobierno del estado mexicano de Nuevo León contra una intensa sequía en la región. Por Abril Mulato y Marcos Martínez Chacón. 1.988 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CRISIS DEL LÍBANO Y SRI LANKA

BEIRUT - Las crisis de Sri Lanka y el Líbano, con un derrumbe económico, escasez generalizada y un éxodo de profesionales, sirven de advertencia a los países donde reinan la corrupción, el nepotismo, la incompetencia y el clientelismo. Por Zeina Karam y David Rising. 1.100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN FILIPINAS-LA DIÁSPORA

BOSTON - La victoria electoral de un hijo de Ferdinand Marcos despierta sentimientos encontrados entre los cuatro millones de filipinos que viven en Estados Unidos, el país que más expatriados filipinos alberga. “Pensamos que había pasado lo peor”, dice una. Otros, insatisfechos con lo que sucedió tras la caída de Marcos, están dispuestos a darle una oportunidad a su hijo Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, que asume la semana que viene. Por Philip Marcelo. 1.100 palabras. AP Foto.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-GEN EEUU-ARGENTINA DDHH

MIAMI - Han pasado casi cinco décadas desde que un grupo de prisioneros políticos fue fusilado en una base militar de la Patagonia argentina. Ahora, por primera vez, los familiares de cuatro de las víctimas verán en un tribunal al único de los acusados que aún no ha enfrentado a la justicia: el exmarino Roberto Guillermo Bravo, quien vive en Estados Unidos y será juzgado en Miami a partir del lunes. Por Gisela Salomon y Débora Rey. 849 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-MIGRANTES

TAPACHULA, México - Unos 2.000 migrantes salen del sur de México en una nueva caravana cuyos participantes dijeron no estar interesados en los permisos temporales con los que en otras ocasiones el gobierno mexicano ha disuelto este tipo de movilizaciones, sino que aspiran a que las autoridades les faciliten autobuses hacia la frontera con Estados Unidos. Por Edgar H. Clemente. 716 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN COLOMBIA-PETRO URIBE

BOGOTÁ - Luego de décadas de oposición política, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez acepta reunirse con Gustavo Petro, el primer presidente electo de izquierda en el país, en el marco de un acuerdo nacional que pretende reunir amplios sectores para llegar a consensos en una nación polarizada. Por Astrid Suárez. 756 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CAR-GEN CUBA-ARTISTAS CONDENAS

LA HABANA - Los tribunales cubanos condenan a cinco y nueve años de cárcel a los artistas opositores Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo, respectivamente, informó el viernes la Fiscalía General de la República. Por Andrea Rodríguez. 585 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN BRASIL-ABORTO INFANTIL

BRASILIA - Una niña de 11 años que fue violada se somete a un aborto legal luego de que, durante semanas, una jueza federal le impidiera poner fin al embarazo. Por Débora Álvares y Mauricio Savarese. 480 palabras. ENVIADO

AMS-GEN PERÚ-REPSOL DERRAME

LIMA - Un informe de una comisión investigadora del Congreso de Perú afirma que Repsol es la principal responsable del derrame de miles de barriles de petróleo en el mar que han provocado el peor desastre ambiental en las costas del país sudamericano. El documento al que accedió The Associated Press indica que la tubería de casi 50 años de antigüedad -que conectaba el barco petrolero con la refinería en tierra- no había sido renovada, ni recibido correcto mantenimiento. 388 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN BRASIL-ASESINATOS

RECIFE, Brasil - Miembros de grupos indígenas brasileños, familiares y amigos se reúnen para el funeral de Bruno Pereira, un experto en pueblos indígenas asesinado en el corazón de la selva amazónica junto con un periodista británico. 220 palabras. AP Foto. ENVIADO.

————————————————————————————

ESTADOS UNIDOS

————————————————————————————

AMN-GEN EEUU-CONGRESO-ARMAS

WASHINGTON - La Cámara de Representantes envía al presidente Joe Biden la ley sobre violencia armada más amplia que haya aprobado el Congreso en varias décadas, una medida moderada de compromiso que revela a la vez un avance en un problema sin solución durante mucho tiempo y la profunda y persistente división entre los partidos. Por Alan Fram. 440 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN SAN FRANCISCO-TIROTEO

SAN FRANCISCO - La policía arresta a un sospechoso en la muerte a tiros de un hombre en el metro de San Francisco. Javon Green, de 26 años, fue arrestado luego de que la policía dio a conocer una imagen de un video de seguridad. Por Olga R. Rodríguez. 280 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

ASI-GEN AFGANISTÁN-SISMO

GAYAN, Afganistán - Una réplica remece una región del este de Afganistán dos días después de un potente sismo que convirtió cientos de casas de ladrillos de barro en escombros y dejó 1.150 muertos, según medios estatales. Por Ebrahim Noroozi. 1.040 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-INM ESPAÑA-MIGRANTES

MADRID - Mueren cinco africanos que intentaban cruzar a España y decenas de migrantes y agentes de policía resultan heridos en lo que las autoridades marroquíes llaman una “estampida” de gente que salta la cerca fronteriza entre Marruecos y el enclave norafricano español de Melilla. Por Ciarán Giles y Tarik El-Barakah. 430 palabras. ENVIADO.

EUR-POL GBRETAÑA-ELECCIONES

LONDRES - El liderazgo del primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, en el Partido Conservador sufre un doble revés con el rechazo de los votantes a los candidatos “tories” en dos elecciones especiales. Por Jill Lawless. 480 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ONU-GEN ONU-CRISIS ALIMENTARIA

BERLÍN - El mundo enfrenta una “catástrofe” debido a la creciente escasez de alimentos en todo el planeta, advierte el secretario general de la ONU. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN AFGANISTÁN-GUANTÁNAMO

ISLAMABAD - Queda en libertad un afgano que estuvo preso durante casi 15 años en la cárcel estadounidense en la Base Naval de Guantánamo, dicen el gobierno del Talibán y un grupo internacional de derechos humanos. El viceministro afgano de información anuncia la excarcelación de Asadullah Harron Gul y tuitea que era uno de los últimos dos prisioneros afganos detenidos en la base. Por Munir Ahmed. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-TEN WIMBLEDON-SORTEO

WIMBLEDON, Inglaterra - El sorteo para Wimbledon da a Novak Djokovic el honor de iniciar el juego en la Cancha Central, cuando enfrente el lunes al surcoreano Kwon Soon-woo. Aunque Djokovic ha caído al tercer puesto del ranking, lidera la preclasificación masculina porque el número uno del mundo, Daniil Medvedev, y el número dos, Alexander Zverev, no estarán en el torneo. Por Howard Fendrich. 718 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT FIFA-JUICIO

GINEBRA - El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, es absuelto en Suiza por segunda vez en un nuevo juicio por presuntas irregularidades vinculadas al exsecretario general de la FIFA Jérôme Valcke. Al-Khelaïfi fue absuelto nuevamente de un cargo de incitación a cometer el delito agravado de mala gestión. Por Graham Dunbar. 491 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS MÉXICO-CANTANTE ASESINADA

CIUDAD DE MÉXICO - La cantante mexicana Yrma Lydya es asesinada a tiros por su esposo en un restaurante de la Ciudad de México. 247 palabras. ENVIADO.

REP-MUS RESURGIMIENTO DEL VINILO

SIN PROCEDENCIA - La llegada del CD casi acaba con los discos de vinilo, pero cuatro décadas después, un resurgimiento del formato ha producido un crecimiento anual de dos dígitos y los fabricantes reconstruyen rápidamente una industria para mantener el ritmo de las ventas, que el año pasado alcanzaron 1.000 millones de dólares. Se han construido decenas de fábricas para satisfacer la demanda, pero no es suficiente. Por David Sharp. 1.024 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON

SIN PROCEDENCIA - En los 12 años desde que Jenny Slate y Dean Fleischer-Camp crearon su corto viral sobre un caparazón de una pulgada llamado Marcel, se casaron y luego se divorciaron, pero continuaron trabajando juntos en una versión ambiciosa, pero aún con un sentimiento de bricolaje, de “Marcel the Shell With Shoes On”, que se estrena en cines el viernes. Por Lindsey Bahr. 960 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

