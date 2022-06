La alcaldesa de París: "El lobby de las energías fósiles es minoritario"

París, 24 jun. Anne Hidalgo, alcaldesa de París y una de las promotoras de la llamada "COP de las ciudades" contra el cambio climático que se celebra en Abiyán el 1 y 2 de julio, estimó que reuniones como esta son un momento para organizarse mejor ante "el minoritario lobby de las energías fósiles".

En una conferencia de prensa organizada este viernes en el Ayuntamiento de la capital francesa y ante una decena de jóvenes activistas, Hidalgo urgió al centenar largo de ciudades del mundo entero que estarán representadas en la capital económica de Costa de Marfil la semana próxima a consolidar una coalición internacional que actúe con medidas concretas.

"Cuando los parisinos me escogieron alcaldesa en 2014, el lobby de las energías fósiles me amenazaba, me decía que si ponía en marcha mi plan (de reducción de energías fósiles), no sería reelegida. Hemos visto que no fue así", incidió la política socialista.

La alcaldesa hispano-francesa hizo notar que esos grupos de presión esgrimen que algunas medidas contra el cambio climático implican "una renuncia a cierto confort". "Y yo les digo que ya no habrá confort de vida al que renunciar si dejamos avanzar al cambio climático".

Según Hidalgo, reuniones como "la COP de las ciudades" en Abiyán son una ocasión para hacer escuchar a la mayoría silenciosa de los que buscan frenar el calentamiento del planeta.

"Somos mayoritarios, pero mal organizados. Y este es un momento para actuar juntos, los poderosos son minoritarios", comentó.

La regidora puso como ejemplo el hecho de que la multinacional petrolera TotalEnergies renunciase en 2019 a ser patrocinador de los Juegos Olímpicos de 2024 de París.

La alcaldesa indicó que el combate contra los impactos del calentamiento global debe organizarse con instituciones como la UE, pero también a través de la "cooperación Sur-Sur" y adelantó que se desplazará el próximo octubre a Buenos Aires para reunirse con una veintena de regidores de grandes ciudades de América Latina.

"Se debe confiar -concluyó- en la capacidad del poder municipal (para luchar contra el cambio climático) y orientar la financiación en la transición ecológica, especialmente a las energías renovables". EFE

