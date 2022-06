Jon Z promueve el rap como género para "contar historias" en su nuevo disco

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 24 jun. El rapero puertorriqueño Jon Z, que presenta este viernes su nuevo álbum "Proyecto Z", aseguró en una entrevista con Efe que el rap permite "contar historias", algo que en su opinión se ha perdido en el género urbano.

"Yo soy rapero en verdad, un narrador de historias. Me encanta cantar y hacer melodías, pero en los 'freestyle' (improvisación) lo que hacía era contar cosas y conceptos", dijo Jon Z, quien en "Proyecto Z" incluye varios temas de improvisación.

En este nuevo álbum, el cantante relata historias pasadas y su evolución como persona y artista en estos años, manteniendo su estilo musical rebelde.

"Soy un experto en eso, se me hace muy fácil. Rimar se me hace tan fácil. Soy un 'storyteller' (contador de historias)", subrayó.

VOLVER A NARRAR HISTORIAS

"Eso (de contar historias) ya la gente no lo hace y quiero traer eso de vuelta", indicó Jonathan Resto Quiñones, nombre verdadero de Jon Z.

Concretamente, en el tema homónimo del nuevo disco, Jon Z relata una historia de un "jangueo" (salida de fiesta) que vivió en una ocasión con su primo, el también rapero Ele A El Dominio, en una mansión en Puerto Rico.

En la canción, Jon Z detalla junto al artista puertorriqueño Jeycyn que llegan a la mansión y su acompañante le agarra una cartera (bolso), donde guardaba un envase con opioides, "y se vuelve bien loco".

"Exageré unas cosas, pero sí pasaron algunas con El Dominio en una mansión. Vi cosas muy locas", recordó Jon Z, conocido por sus rizos rubios, similares a los de David Bisbal.

Según contó, se inspiró en el tema "My Fault" del estadounidense Eminem, a quien describió como su artista favorito y "el mejor rapero del planeta" por "el juego de palabras" que utiliza para componer.

AMANTE DE LAS PALABRAS NUEVAS

"Soy bien loco, me gusta leer el diccionario y buscar palabras nuevas. Y creo traer eso de nuevo, para que la gente traiga destreza, no solo melodía, 'flow' (estilo) y 'delivery' (manera de rapear), sino la forma en que lo dice", detalló.

Jon Z, no obstante, admitió que se ha dedicado a crear música y componer y no trata de improvisar canciones a diario como hacen otros raperos que compiten en eventos, como "La Batalla de los Gallos", a quienes describió como "los duros" en este estilo musical.

Además de Jeycyn, otros reconocidos artistas urbanos que aparecen en "Proyecto Z" son Eladio Carrión, Myke Towers, De La Ghetto, Juhn y Luar La L.

"En este disco hay de todo, es un disco bien variado. Tiene a Jon Z, explícito como yo, sentimental, reguetón para bailar, historias, con sonidos nuevos, trap bien diferente y bien adelantado. Es el mejor disco que he hecho hasta ahora", afirmó.

MÚSICA PARA EL FUTURO

"Yo hago música para el futuro. Yo hago música que si no se pega ahora, se pega con el tiempo. Si no es aquí, es en otros países", indicó Jon Z, de 31 años y natural de Juncos (este de Puerto Rico).

Otros álbumes en solitario de este rapero boricua, que antes de convertirse en artista trabajaba como repartidor de pizzas en Juncos, son "The Game is About to Change", "JonTrapVolta" y "Perdonen la espera".

Jon Z ha lanzado también los discos "Voodoo" y "Super Saiyan Flow", pero en colaboración con Baby Rasta y Ele A El Dominio, respectivamente.

La música le ha abierto otras puertas como la participación como actor en la película de DC Comics "Blue Bettle", el primer filme de un súperheroe latino, dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto.

"Es una escena de acción y muy brutal", detalló Jon Z, quien de esta manera agrega otra experiencia como actor, después de participar en la serie de Nicky Jam "El ganador", presentada en Netflix.

De igual manera, el rapero adelantó a Efe que escribió una película titulada "Pasto Pelú", la cual espera comenzar a filmar próximamente. EFE

