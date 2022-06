Endler considera que su carrera está al nivel de las estrellas masculinas

(Corrige en el lead y tercer párrafo el club de Endler. Bien: Olympique de Lyon)

Santiago de Chile, 24 jun. La guardameta titular de Olympique de Lyon, Christiane Endler, expresó este viernes su confianza en el buen desempeño de la selección femenina de Chile en la Copa América que se jugará en Colombia.

En una rueda de prensa en el complejo Pinto Durán, donde la Roja femenina prepara el primer partido amistoso de este sábado frente a Venezuela, la arquera deseó que su gran temporada y la experiencia acumulada este año sirvan de estímulo para sus compañeras.

"Contenta con todo lo que pasó el año pasado, fue un año de muy buenos resultados pero también de cosas difíciles que hubo en el camino, que no siempre es todo lindo y fácil", aseguró Endler, que ganó la Champions con Olympique de Lyon a Barcelona, y fue elegida como mejor portera del pasado año por la FIFA.

"Creo que esa es la mejor recompensa, haber terminado bien el año después de haber tenido varias lesiones, varios problemas deportivos en el camino pero estoy muy feliz y contenta y poder llevar ahora todo eso a la Copa América y que sirva de experiencia y motivación para mis compañeras", subrayó.

Preguntada por estos éxitos y su comparativa con otros grandes nombres del fútbol chileno actual, como Alexis Sánchez, Claudio Bravo o Arturo Vidal, Endler aseguró que ella está al mismo nivel.

"Creo que sí. Todos los que hemos representado a nuestro país, que nos hemos dedicado al deporte, no sólo en el fútbol, sino en el deporte en general, hacemos una carrera sacrificada y damos todo de nosotros para ser lo mejor posible. Algunos destacamos un poco, otros no tanto, pero yo tengo admiración y respeto por todos los deportistas, porque no es fácil", declaró.

"Sí, yo me imagino que dentro de esa lista (de mejores jugadores de Chile) estoy yo y varias de mis compañeras que han logrado cosas importantes para el país, como clasificar al primer Mundial y clasificar a los Juegos Olímpicos. Así que creo que la lista se irá agrandando y cada vez habrá más mujeres en ella", agregó la cancerbera.

"Espero llevar todo eso a la Copa América. Que todo lo vivido sirva de motivación para mí y la Copa América. Es un plus anímico los logros colectivos, es ir cumpliendo sueños, sirve de motivación para el resto", expresó.

La Copa América Femenina 2022 se disputará del 8 al 30 de julio en Colombia, con Brasil como equipo defensor del título y tres plazas en juego de acceso directo para el mundial femenino de 2023, una plaza para los juegos olímpicos de París 2024 y tres cupos para más los Juegos Panamericanos de 2023 en Chile.

La Roja fue emparejada en el grupo A junto a Colombia, Ecuador, Paraguay y Bolivia. EFE

