Efemérides del 25 de junio

En un 25 de junio, pero de 2009, muere en Los Angeles (EEUU) Michael Jackson, el "Rey del Pop", a los 50 años, tras una inyección del anestésico propofol y otros medicamentos administrada por su médico.

OTRAS EFEMÉRIDES

1678.- La noble veneciana Elena Cornaro Piscopia se convierte en la primera mujer que recibe un doctorado de Filosofía, lo obtuvo en la Universidad de Padua.

1786.- Francisco de Goya y Ramón Bayeu son nombrados pintores de cámara de Carlos III.

1792.- Comienza la medición del meridiano de París, origen del Sistema Métrico Decimal.

1806.- Desembarco cerca de Buenos Aires de una expedición británica, compuesta de 1.800 hombres, al mando del general Beresford.

1857.- Se publica el libro de poemas "Las flores del mal", de Charles Baudelaire.

1876.- Batalla de "Litle Big Horn", donde los estadounidenses pierden ante los jefes indios sioux "Caballo Loco" y "Toro Sentado".

1877.- Entra en erupción el volcán Cotopaxi, a 80 kilómetros de Quito. Los fértiles valles de Chilo y Tambuco quedan arrasados.

1906.- Pedro Montt triunfa en las elecciones presidenciales de Chile.

1947.- Se publica el Diario de Ana Frank.

1950.- Guerra de Corea: los norcoreanos invaden el sur.

1967.- "The Beatles" graban en directo "All you need is love", en el programa "Our World", vía satélite desde la BBC para 30 países. Su última actuación en televisión.

1975.- Mozambique se independiza de Portugal.

- La primera ministra de la India, Indira Ghandi, declara el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales.

1991.- Las repúblicas yugoslavas de Eslovenia y Croacia proclaman su independencia.

1993.- La conservadora Kim Campbell, primera mujer jefa del Gobierno en Canadá.

2001.- Vladimiro Montesinos llega a Lima deportado por las autoridades de Venezuela.

- EEUU y Brasil acuerdan retirar la demanda estadounidense ante la OMC por la producción de genéricos contra el SIDA en Brasil.

2006.- La compañía europea Arcelor acepta la OPA hostil de la empresa anglo-india Mittal Steel, fusión que origina un líder mundial del acero.

2013.- El emir de Catar, Hamad bin Jalifa al Zani, abdica en su hijo, Tamim bin Hamad al Zani.

2015.- El Tribunal Supremo de EE.UU. avala la reforma sanitaria del presidente Barack Obama.

2016.- Mueren 35 personas en un ataque de Al Shabab contra un hotel en Mogadiscio.

2017.- Casi 140 personas calcinadas tras explotar un camión cisterna en Pakistán, durante el fin del Ramadán.

- Nueve muertos y 158 personas rescatadas tras naufragar el barco turístico "El Almirante", en el embalse de Guatapé, noroeste de Colombia.

2021.- El policía Derek Chauvin, que asesinó al afroamericano George Floyd, condenado a 22 años de prisión.

- Tirotean el helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, que sale ileso.

NACIMIENTOS

1922.- Antonio Bienvenida, torero español.

1852.- Antonio Gaudí, arquitecto español.

1903.- George Orwell, escritor británico.

1911.- William Howard Stein, bioquímico estadounidense, Nobel de Química.

1924.- Sidney Lumet, cineasta estadounidense.

1925.- John Briley, novelista y guionista estadounidense.

1961.- Ricky Gervais, actor, humorista y escritor británico.

1963.- George Michael, músico británico.

1975.- Chenoa, cantante española.

DEFUNCIONES

1984.- Michel Foucault, filósofo francés.

1989.- Rafael Ortega, "Gallito", torero español.

1995.- William Layton, dramaturgo estadounidense.

1997.- Jacques Cousteau, oceanógrafo francés.

2004.- Imanol Larzábal, cantautor.

2009.- Michael Jackson, cantante estadounidense.

- Farrah Fawcett, actriz estadounidense.

2014.- Ana María Matute, escritora española.

2015.- Patrick Macnee, un actor británico.

2017.- Corina González, política nicaragüense del Frente Sandinista.

2021.- Antonio Helguera, caricaturista mexicano. EFE

