Universal estrena nueva casa embrujada para sus Halloween Horror Nights

Los Ángeles (EE.UU.), 23 jun. Los parques temáticos de Universal en Florida y California incorporarán este año a su evento anual Halloween Horror Nights la casa embrujada "The Horrors of Blumhouse", inspirada en la película de suspenso "The Black Phone", que se estrena el 24 de junio, y la comedia de terror "Freaky".

La primera "transportará a los visitantes a una dimensión alternativa donde los sustos son reales y lo que está en juego es la vida y la muerte", informó este jueves Universal Studios en un comunicado.

Explicó que en "The Black Phone", del estudio Blumhouse, "considerado la fuerza motora del terror", un personaje llamado "The Grabber" es un mago demente mejor conocido por su siniestro truco de hacer desaparecer a la gente de forma permanente.

En la casa embrujada, los visitantes se encontrarán atrapados en su "divertida" casa, donde el sonido de voces fantasmales susurrará pistas sobre cómo escapar. Sin embargo, deben andar con cuidado para ser más listos y superar la retorcida magia de "The Grabber".

A su vez, la sección inspirada en "Freaky" desafiará a los visitantes a dejar atrás al asesino serial "The Butcher", que ha cambiado de cuerpo con una chica de preparatoria después de haber sido maldecido por La Dola Dagger, una antigua espada azteca.

"Los visitantes aprenderán de primera mano que las apariencias pueden ser engañosas cuando se encuentren con la dulce adolescente que en realidad es 'The Butcher' y está decidida a cazar a sus próximas víctimas", apuntó la compañía.

Las Halloween Horror Nights, un evento especial anual que se lleva a cabo en los parques temáticos de Universal Studios, se inician en Universal Orlando Resort (Florida) el 2 de septiembre y en Universal Studios Hollywood (California) el 8 de septiembre. EFE

