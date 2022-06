Summer Game Fest: ocho anuncios destacados para 2023

SCREENSHOT - En "High on Life", las armas parlantes son parte de los recursos necesarios para defenderse de alienígenas que pretenden convertir a la gente en drogas. Foto: Squansh Games/Microsoft/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

La Electronic Entertainment Expo (Exposición de Entretenimiento Electrónico), más conocida por la abreviatura E3, debería haberse celebrado hace unos días en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Sin embargo, debido a la incierta situación provocada por la pandemia, la convención de videojuegos más importante del sector ya había sido cancelada como evento presencial en enero. A finales de marzo, el organizador de la E3 también canceló la edición online de la feria. En su lugar, los grandes creadores de juegos tuvieron la posibilidad de anunciar los títulos más esperados y numerosas novedades en el marco del evento Summer Game Fest, que sustituyó a la E3. Estos son ocho puntos destacados de la gala transmitida en directo: 1. Primeras imágenes de "Starfield" Los responsables de las series de juegos "Fallout" y "The Elder Scrolls" llevan tiempo trabajando en la nueva marca "Starfield". El tráiler del esperado juego muestra una mezcla de "Fallout", "Cyberpunk 2077" y "No Man's Sky" en la que los jugadores pueden moverse libremente por una parte de nuestra galaxia con un personaje diseñado por ellos mismos. Estos recogen materias primas, luchan contra enemigos armados o ensamblan naves espaciales a partir de las piezas disponibles. La nave también se puede controlar libremente en el espacio. Con 100 sistemas solares y 1.000 planetas, el mundo lúdico parece en un primer momento enorme. En el primer semestre de 2023 se podrá comprobar si la empresa desarrolladora, Bethesda, ha logrado llenarlo con contenidos interesantes. 2. "Diablo 4": una nueva clase y año de lanzamiento También en 2023 saldrá a la venta el igualmente esperado "Diablo 4". El desarrollador, Activision Blizzard, ya había anunciado la cuarta parte de la famosa serie de juegos de rol de acción en 2019. Tras haber sido pospuesto varias veces, el lanzamiento ahora está previsto para 2023. En la presentación conjunta de Xbox y Bethesda se mostró el tráiler de una nueva clase, la "Nigromante". Con esta, los cinco héroes de “Diablo 4” están completos: el Bárbaro, la Druida, la Cazadora y la Hechicera lucharán a su lado en el mundo mortal de Santuario. El tráiler también subraya que el universo de Diablo es más oscuro que su predecesor. El avance mostró asimismo numerosos detalles de la dinámica de juego, incluyendo grandes eventos cooperativos. 3. "Minecraft Legends" ofrece estrategia en el universo Minecraft. Microsoft continúa desarrollando productos derivados de "Minecraft". En 2023 se lanzará el juego de estrategia de acción "Minecraft Legends". El tráiler muestra al protagonista a caballo impartiendo órdenes para construir una fortaleza, reclutando tropas y lanzándose él mismo a la batalla. El combate es contra los "piglins", que amanezan el mundo superior con una gran invasión. El título ofrece la posibilidad de jugar al juego en línea en modo multijugador. 4. "High on Life", del creador de "Rick y Morty" Armas parlantes, alienígenas que convierten a la gente en drogas y mucho humor: eso es lo que espera a los jugadores en "High on Life". Justin Roiland, creador de las series de animación "Rick y Morty" y "Solar Opposites", es corresponsable de su desarrollo. En este juego de disparos en primera persona, el jugador es un cazarrecompensas que tendrá que acabar con unos desagradables alienígenas que pertenecen a un cártel de drogas. El juego saldrá a la venta este año. 5. "Snufkin: Melody of Moominvalley" en el Valle de los Mumin El universo de los personajes de cómic Mumins ya incluye varios juegos. "Snufkin: Melody of Moominvalley" fue anunciado en el evento Wholesome Direct como una "aventura musical". En el tráiler se puede ver cómo Snufkin explora un mundo rico en plantas y conoce a varios personajes por el camino. En el Valle de los Mumin han aparecido repentinamente parques grotescos que alteran el equilibrio de la naturaleza. El sitio web del juego promete que este está dirigido por igual a niños y adultos. 6 "Stormgate", para los aficionados de la estrategia en tiempo real El hecho de que los antiguos desarrolladores de "Starcraft 2" y "Warcraft 3" hayan fundado un nuevo estudio, suscita esperanzas entre los aficionados a los juegos de estrategia en tiempo real. Ahora, por primera vez, se ha dado a conocer la ambientación del próximo juego "Stormgate". Sin embargo, el tráiler, en el que una mujer recupera un artefacto alienígena y luego es atacada por una criatura demoníaca, es bastante decepcionante. Otras noticias sobre las características del juego: será gratuito e incluirá varios modos. Además del clásico uno contra uno, también habrá un modo cooperativo y una campaña. Se ha anunciado una versión beta pública del juego para 2023. 7 "The Callisto Protocol", hecho a medida para los fans de "Dead Space" Los primeros juegos mostrados en el Summer Game Fest dieron en parte una impresión algo redundante. "El terror en el espacio" es el tema que comparten "The Callisto Protocol", "Routine" y "Fort Solis". Todos ellos recuerdan más o menos a la serie "Dead Space". "The Callisto Protocol" destacó entre los tres por su tráiler muy explícito, en el que el protagonista se abre paso a tiros y luchando contra repugnantes criaturas de aspecto zombi hasta que al final una de ellas le arranca media cabeza de un mordisco. La entrega no es para niños o personas sensibles. El "terror en el espacio" es definitivamente una tendencia que no se podrá evitar en las tiendas de videojuegos en los próximos doce meses. 8 "Goat Simulator 3", el juego de las cabras Todo comienza como en el tráiler del juego de terror "Dead Island 2", que los fans llevan esperando desde hace mucho tiempo y del que no hay noticias concretas desde hace tiempo. Sin embargo, detrás de la fachada del alegre corredor vestido de blanco no se oculta un juego de zombis y supervivencia, sino "Goat Simulator 3". Esta entrega, ahora también con modo multijugador, es puro caos con cabras locas: un buen resumen del juego, cuya vena anárquica ya se trasluce en el título, ya que nunca ha habido una segunda parte de "Goat Simulator". La "tercera" parte se estrenará en el tercer trimestre de 2022. dpa