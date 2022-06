Red Bulls derrotan a New York City y vuelan a semifinales de la copa US Open

Chicago (EE.UU.), 22 jun. Los New York Red Bulls vencieron este miércoles por 3-0 a los New York City y se clasificaron para las semifinales de la Copa US Open, una ronda que no alcanzaban desde 2017.

Los goles de Lewis Morgan, el brasileño Lucas Lima Linhares 'Luquinhas' y Omir Fernández premiaron la superioridad, en el derbi del río Hudson, de unos Red Bulls que jugarán la sexta semifinal de su historia en esta competición, tras tumbar a un City, vigente campeón de la MLS, que no perdía desde hace doce partidos.

El último revés del City se remontaba al pasado abril, cuando cayó en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf ante el Seattle Sounders.

En el primer derbi neoyorquino de la temporada, los Red Bulls fueron superiores de principio a fin al City y confirmaron la superioridad en los choque directos vista en el último año y medio, en el que ganaron dos y empataron uno, concediendo solo un gol a sus rivales.

Fue mérito del portero Luis Barrazas, nativo de Nuevo México, si los Red Bulls no se adelantaron antes del descanso. El guardameta logró una gran parada a tres minutos del final de la primera mitad tras un disparo de pierna derecha del venezolano Cristian Cásseres que iba dirigido al fondo de las mallas.

Poco antes, Lewis Morgan lanzó una potente falta directa desde la frontal del área que acabó fuera por pocos centímetros.

Pero el empuje de los Red Bulls acabó teniendo premio en la segunda mitad, cuando Lewis Morgan fulminó a Barrazas dentro del área tras una buena asistencia de cabeza de Aaron Long.

Fue un golpe psicológico para el City, que no logró reaccionar y cuyo nerviosismo acabó con la roja directa al brasileño Thiago Andrade por intentar dar un cabezazo a John Tolkin.

El colegiado no dudó en sacar la tarjeta roja, pese a que Andrade no impactara al rival, y el argentino Valentín Castellanos protestó con vigor. Se trató, sin embargo, de protestas inútiles pues en la Copa US Open no se usa el VAR.

Las opciones del City se acabaron en ese momento y los Red Bulls convirtieron su pase de ronda en un auténtico triunfo con los goles de Luquinhas, en el 70, y de Omir Fernandez en el tiempo añadido.

El rival de los Red Bulls en las semifinales será el ganador del duelo entre Orlando City y Nashville, que se enfrentarán el próximo miércoles.

La otra semifinal la jugarán Sacramento, verdugo de Los Ángeles Galaxy de Javier 'Chicharito' Hernández en los cuartos de final, y el Sporting Kansas City, que cortó el vuelo del Union Omaha, equipo de tercera división y revelación del torneo, al arrollarlo 6-0 este mismo miércoles.

El colombiano Felipe Hernández participó con un doblete en el contundente triunfo y el español Andreu Fontas, formado en la cantera del Barcelona y exjugador del Celta Vigo, el Mallorca y el Racing Santander, disputó 70 minutos.

El Sporting es, junto al Chicago Fire y al Seattle Sounders, el equipo que más Copas US Open ha conquistado, con cuatro trofeos. EFE

